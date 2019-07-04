ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Дубровенщине прошел Единый день информирования

05.07.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На Дубровенщине прошел Единый день информирования

Каждый третий четверг месяца в районе, как и по всей республике, проходит Единый день информирования. В его рамках представители органов местной власти встречаются не только с трудовыми коллективами, но и с жителями отдельных населенных пунктов. На повестке дня единого дня информирования в июне 2019 года — Победа. Независимость. Память (к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков). Михаил Придыбайло председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, встретился с коллективом ОАО «Дубровенский льнозавод».

Он подробно ознакомил работников льнозавода с темой, посвященной 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Сообщил интересные факты из истории оккупации и освобождения республики, деятельности партизан и подпольщиков. Остановился на социальных гарантиях ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и узникам концлагерей. В завершение встречи он подчеркнул, что Главой государства было отмечено: «В день 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы будем отмечать важную для нашей страны, для нашей государственности дату. Дату, которая стала символом независимости и свободы родной земли. В этот знаковый год нам предстоит подарить стране яркие мирные победы… Главные приоритеты — благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность. Это — три столпа уверенного курса нашей страны». Михаил Придыбайло отметил, что коллектив завода вносит весомый вклад в экономику района и Витебщины в целом и пожелал дальнейших трудовых успехов.


На Дубровенщине прошел Единый день информирования

Информационно-пропагандистская группа в составе Олега Лындина, председателя Дубровенского райисполкома, и Людмилы Дударевой, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, встретилась с работниками ОАО «Якубово-Агро». Людмила Дударева подробно рассказала о вкладе белорусов и жителей Дубровенщины в изгнание оккупантов с родной земли, о трудном восстановлении после войны, о героизме простых тружеников, которые отдавали «все для фронта, все для победы».
В завершение встречи Олег Лындин остановился на актуальных для работников ОАО «Якубово-Агро» вопросах: завершении первого этапа заготовки кормов, расчетах за произведенную продукцию, взял под личный контроль решение во¬проса по улучшению качества пить¬евой воды в д.Пироги.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый третий четверг месяца в районе, как и по всей республике, проходит Единый день информирования. В его рамках представители органов
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Славянском базаре» в Витебске побьют рекорд по поцелуям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика