На Дубровенщине прошел Единый день информирования

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Каждый третий четверг месяца в районе, как и по всей республике, проходит Единый день информирования. В его рамках представители органов местной власти встречаются не только с трудовыми коллективами, но и с жителями отдельных населенных пунктов. На повестке дня единого дня информирования в июне 2019 года — Победа. Независимость. Память (к 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков). Михаил Придыбайло председатель комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Витебского облисполкома, встретился с коллективом ОАО «Дубровенский льнозавод».

Он подробно ознакомил работников льнозавода с темой, посвященной 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Сообщил интересные факты из истории оккупации и освобождения республики, деятельности партизан и подпольщиков. Остановился на социальных гарантиях ветеранам Великой Отечественной войны, вдовам погибших и узникам концлагерей. В завершение встречи он подчеркнул, что Главой государства было отмечено: «В день 75-летия освобождения Беларуси от фашистских захватчиков мы будем отмечать важную для нашей страны, для нашей государственности дату. Дату, которая стала символом независимости и свободы родной земли. В этот знаковый год нам предстоит подарить стране яркие мирные победы… Главные приоритеты — благополучие народа, миролюбивая внешняя политика, национальная безопасность. Это — три столпа уверенного курса нашей страны». Михаил Придыбайло отметил, что коллектив завода вносит весомый вклад в экономику района и Витебщины в целом и пожелал дальнейших трудовых успехов.







Информационно-пропагандистская группа в составе Олега Лындина, председателя Дубровенского райисполкома, и Людмилы Дударевой, начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи, встретилась с работниками ОАО «Якубово-Агро». Людмила Дударева подробно рассказала о вкладе белорусов и жителей Дубровенщины в изгнание оккупантов с родной земли, о трудном восстановлении после войны, о героизме простых тружеников, которые отдавали «все для фронта, все для победы».

В завершение встречи Олег Лындин остановился на актуальных для работников ОАО «Якубово-Агро» вопросах: завершении первого этапа заготовки кормов, расчетах за произведенную продукцию, взял под личный контроль решение во¬проса по улучшению качества пить¬евой воды в д.Пироги.