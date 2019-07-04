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День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

05.07.2019 00:01 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

Основные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь, прошли на городской площади. 

Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с празднования Дня Независимости Республики Беларусь.

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)

День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)


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Основные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь, прошли на городской площади.  Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с...
 
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