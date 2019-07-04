Основные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь, прошли на городской площади.
Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с празднования Дня Независимости Республики Беларусь.
(Visited 16 times, 16 visits today)
|
День Независимости-2019: торжественная часть (фоторепортаж)
05.07.2019 00:01 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Основные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь, прошли на городской площади.
Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с празднования Дня Независимости Республики Беларусь.
(Visited 16 times, 16 visits today)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основные мероприятия, посвященные Дню Независимости Республики Беларусь, прошли на городской площади. Предлагаем вашему вниманию большой фоторепортаж с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)