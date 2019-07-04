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«Мое тело не должно вас развлекать». Женщина уменьшила грудь и дала отпор высмеявшим ее за это мужчинам
Источник материала: Tut.by
Фитнес-блогер Сиа Купер удалила импланты из своей груди и дала отпор мужчинам, высмеивающим ее за маленький от природы размер,
Женщина рассказала, что избавилась от большой груди в прошлом году и практически никогда не сталкивалась с негативной реакцией подписчиков.
Однако несколько дней назад ее соцсети атаковал пользователь, всячески унижающий ее за «фигуру девочки из средней школы». Когда она заблокировала мужчину, он начал писать ей с других аккаунтов, обзывая мальчиком и указывая на то, что у настоящей женщины должно быть «взрослое» тело.
Возмущенная его претензией Купер высказалась на эту тему в одном из постов.
«Мое тело и моя грудь не должны вас развлекать. Если вы мужчина и вам нужно именно это — вы пришли не по адресу. Есть множество других аккаунтов, где вы можете посмотреть на грудь и ягодицы. Мужчины вроде вас толкнули меня вставить импланты, хотя изначально мне нравилось мое тело», — призналась она.
После этого Купер заявила, что ее не волнует маленький размер и, более того, именно с натуральной грудью она чувствует себя уверенной в себе и сексуальной.
В заключение она добавила, что в ее жизни настало время сконцентрироваться на более важных вещах.
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«Мое тело не должно вас развлекать». Женщина уменьшила грудь и дала отпор высмеявшим ее за это мужчинам
Девушка убрала из тела импланты и не пожалела об этом
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