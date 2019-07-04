ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Мое тело не должно вас развлекать». Женщина уменьшила грудь и дала отпор высмеявшим ее за это мужчинам

05.07.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Фитнес-блогер Сиа Купер удалила импланты из своей груди и дала отпор мужчинам, высмеивающим ее за маленький от природы размер, пишет Delfi.lv. Пост на эту тему она опубликовала в своем блоге в Instagram Diary of a Fit Mommy («Дневник здоровой мамы»).

Женщина рассказала, что избавилась от большой груди в прошлом году и практически никогда не сталкивалась с негативной реакцией подписчиков.

Однако несколько дней назад ее соцсети атаковал пользователь, всячески унижающий ее за «фигуру девочки из средней школы». Когда она заблокировала мужчину, он начал писать ей с других аккаунтов, обзывая мальчиком и указывая на то, что у настоящей женщины должно быть «взрослое» тело.

Возмущенная его претензией Купер высказалась на эту тему в одном из постов.

«Мое тело и моя грудь не должны вас развлекать. Если вы мужчина и вам нужно именно это — вы пришли не по адресу. Есть множество других аккаунтов, где вы можете посмотреть на грудь и ягодицы. Мужчины вроде вас толкнули меня вставить импланты, хотя изначально мне нравилось мое тело», — призналась она.

После этого Купер заявила, что ее не волнует маленький размер и, более того, именно с натуральной грудью она чувствует себя уверенной в себе и сексуальной.

В заключение она добавила, что в ее жизни настало время сконцентрироваться на более важных вещах.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
На «Славянском базаре» в Витебске побьют рекорд по поцелуям
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика