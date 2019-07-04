Водитель микроавтобуса погиб в ДТП под Лиозно

Источник материала: Аргументы и факты

За рулем иномарки «Audi» был 31-летний житель Лиозно. Он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом "Volkswagen Transporter", под управлением водителя 1980 года рождения.

В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте. Он был не пристегнут, сообщили в ГАИ Витебска.

По факту аварии проводится проверка.