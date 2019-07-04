Водитель микроавтобуса погиб в ДТП под Лиозно

За рулем иномарки «Audi» был 31-летний житель Лиозно. Он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом "Volkswagen Transporter", под управлением водителя 1980 года рождения.
В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте. Он был не пристегнут, сообщили в ГАИ Витебска.
По факту аварии проводится проверка.
В комментариях к новости в ВК-аккаунте ГАИ Витебска пользователи отметили, что водитель «Ауди» был пьян и значительно превысил скорость. Эта информация требует подтверждения.