ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель микроавтобуса погиб в ДТП под Лиозно

05.07.2019 08:12 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Водитель микроавтобуса погиб в ДТП под Лиозно
УГАИ УВД Витебского облисполкома

За рулем иномарки «Audi» был 31-летний житель Лиозно. Он столкнулся с двигавшимся в попутном направлении микроавтобусом "Volkswagen Transporter", под управлением водителя 1980 года рождения.

В результате ДТП водитель микроавтобуса погиб на месте. Он был не пристегнут, сообщили в ГАИ Витебска.

По факту аварии проводится проверка.

В комментариях к новости в ВК-аккаунте ГАИ Витебска пользователи отметили, что водитель «Ауди» был пьян и значительно превысил скорость. Эта информация требует подтверждения. 

Водитель микроавтобуса погиб в ДТП под Лиозно
Белорусский автобус с 50 пассажирами попал под Одессой в ДТП
Подробнее

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трагедия произошла 3 июля ночью на 33 км автодороги "Витебск-Лиозно-граница Российской Федерации".
 
Новости дня
Новости разные
 
«Мое тело не должно вас развлекать». Женщина уменьшила грудь и дала отпор высмеявшим ее за это мужчинам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика