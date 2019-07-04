"За рубежом онкопациенты ищут бытовой комфорт, но их оперируют начинающие хирурги" - онколог

Источник материала: Интерфакс

Онкология в Беларуси развита очень хорошо – это мы все время слышим в новостях, об этом рассказывают эксперты, к нам приезжают перенимать опыт и технологии зарубежные специалисты… Но некоторые пациенты тем временем как искали возможность пройти курс лечения или сделать операцию за границей, так и ищут. И у кого есть возможность, отправляются в Германию, США, Израиль… Почему? Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Сергей Красный полагает, что главная причина – желание получить бытовой комфорт.

УЕЗЖАЮТ ЗА КОМФОРТОМ И ОТ НЕГАТИВНОГО ОПЫТА В ПРОШЛОМ

- Почему белорусы хотят лечиться за рубежом?

- Прежде всего, следует сказать, что это исключение из правила. Причины у каждого свои. И одна из них – желание комфорта. Если человек достиг определенного уровня жизни, то хочет, чтобы и в больнице было что-то вроде пятизвездочного отеля с разнообразным питанием. У нас государственный уровень, доступный для всех наших граждан, и такого мы не можем себе позволить. Соответственно, кто-то едет в те страны, где могут подобное предложить.

У нас в центре мы тоже сделали коммерческое отделение, построили гостиницу с рестораном, - все для того, чтобы обеспечить комфорт пациентам, которые у нас лечатся на платной основе. Мы должны развивать медицинский туризм, и зарабатывать деньги и таким образом. Заработанные средства используются на приобретение оборудования и дорогостоящих медикаментов, на повышение заработной платы специалистов. С сентября будет открыта гостиница, которой смогут воспользоваться пациенты, приехавшие издалека, если обследование занимает несколько дней, а также сопровождающие их родственники.

Еще одна причина поиска помощи за рубежом – человек столкнулся с какими-то проблемами здесь, у нас, у него нет доверия, и он старается уехать. Но по моей информации, таких людей у нас немного.

- А в Беларуси онкологическая помощь действительно на высоком уровне?

- Да. Я был во многих странах, а в Германии и Франции на стажировках достаточно долго. И хотел бы предостеречь тех людей, которые хотят во что бы то ни стало лечиться за границей. Я знаю очень много нюансов. Скажем, молодых врачей надо учить делать операции. Но зачем их учить на своих гражданах, если приезжают иностранцы, которые тут же уедут? По моему опыту, иностранцев как раз и поручают чаще всего молодым докторам, которые набивают руку. Если нет личной договоренности с каким-нибудь профессором. Так что будьте осторожны.

Уровень онкологической помощи в Беларуси полностью соответствует мировому. Используются те же высокие технологии. При этом у нас сохранена стройная система онкологической службы. Все пациенты со злокачественными опухолями лечатся в специализированных онкологических центрах или диспансерах, концентрирующих все необходимое оборудование для диагностики и лечения, а также высококвалифицированных специалистов. Тактика лечения пациентов определяется мультидисциплинарной бригадой. Поэтому при относительно небольших затратах результаты лечения у нас в стране соответствуют лучшим мировым аналогам. В западных странах лечение онкопациентов осуществляется в общей лечебной сети, поэтому больному со злокачественной опухолью приходится кочевать между больницами от одного специалиста к другому. Весь мир уже осознал преимущества централизованной системы. Проведены соответствующие исследования, показавшие, что пятилетняя выживаемость пациентов, лечившихся в онкологических центрах на 20-30% выше, чем после лечения в больницах общего профиля. Поэтому весь мир идет по пути создания крупных онкологических центров, но для этого необходимо время и огромные средства. А нас сегодня активно приглашают выступить с докладами на ведущих мировых конгрессах, где мы с удовольствием демонстрируем преимущества и достижения белорусской онкологической службы.



РАНЬШЕ РАКА БОЯЛИСЬ. СЕЙЧАС - НЕТ

- У большинства людей в нашем обществе, мне кажется, достаточно развита канцерофобия. Мы боимся даже слышать диагноз "рак", считая его чем-то более страшным, чем, скажем, сердечно-сосудистые заболевания, занимающие первое место по смертности. Почему так происходит?

- Такое отношение к онкологическим заболеваниям сохранилось еще с былых времен, когда слово "рак" даже произносить было запрещено. Если человек излечивался от злокачественной опухоли, об этом обычно никто не знал. Об этом старались не говорить даже с близкими родственниками. Зато когда кто-то умирал, были в курсе все вокруг. И возник миф, что рак неизлечим. Сейчас ситуация изменилась. На фоне улучшения результатов лечения, появления новых методов, улучшения диагностики, рак стал выявляться более своевременно – и, соответственно, результаты стали лучше. Люди перестали бояться говорить о своем диагнозе. И говорить о нем начали медийные персоны. А когда люди видят, что артисты и спортсмены излечиваются, то и их страх уходит.

- Вы как врач наблюдаете эту тенденцию – уменьшение страха заболеть раком?

- Конечно. Более того, мы стали говорить больным их диагноз. Это раньше "рак" звучал как приговор, сейчас же – как хроническое заболевание, с которым надо бороться и которое надо контролировать. Если начальная стадия, то выздоровление наблюдается практически в 100%. Если выявлен рак в IIIстадии, то излечение может составить 50%, но продление жизни очень значительное при этом. И за 20-25 лет человек может умереть совсем не от рака, а от других причин.

- Много людей из страха перед раком отказываются от лечения?

- Нет, очень мало. А вот от обследования многие отказываются, и это удручает. Цифра отказников одинакова во всех странах: 15-20%.

- Почему отказываются?

- Кто-то наплевательски относится к своему здоровью в принципе, а кто-то думает, что если не обследоваться, то у него ничего не выявят и он останется как бы здоровым. Эдакий самообман, в общем. У них опухоли выявляются случайно: например, на водительской комиссии. Или обнаруживаются очень поздно, уже в запущенных стадиях.



ПРОХОДИТЬ СКРИНИНГИ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО, ПЛЮС ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОБСЛЕДОВАТЬСЯ ПО ПОКАЗАНИЯМ

- Как нужно обследоваться? Посоветуйте…

- У каждой категории свои вопросы со здоровьем и те обследования, которые надо проходить – в каждом возрасте и при определенных хронических заболеваниях и предрасположенностях. Я же могу сказать, что важную роль в снижении смертности играет скрининг. Он направлен на выявление опухолей отдельных локализаций – тех, что чаще других встречаются: рак молочной железы, рак предстательной железы, рак толстой кишки, рак шейки матки. В настоящее время проводится еще два пилотных проекта – по раку легкого и раку желудка.

Например, возьмем рак предстательной железы. Скрининг проводится среди мужчин от 50 до 65 лет. Но первый анализ лучше сделать в 40 лет. Для обследования берется анализ крови на простат-специфический антиген один раз в два года, и в случае его повышения производится биопсия предстательной железы. Все остальные методы диагностики, к сожалению, не такие информативные в плане скрининга, либо крайне дорогостоящие при широкомасштабном использовании. Почему до 65 лет? Рак предстательной железы – опухоль, которая очень медленно развивается. И считается, что если она не возникла до 65 лет, то позже, если и появится, то не успеет привести к серьезным проблемам.

Что касается рака молочной железы, то женщинам с 50 до 69 лет для скрининга проводится рентгеновская маммография. Обследование следует повторять раз в два года. В более молодом возрасте ткань молочной железы более плотная, и опухоль плохо выявляется на рентгене. Таким женщинам рекомендуют делать УЗИ. Но в качестве скрининга ультразвуковое исследование молочных желез не продемонстрировало высокой эффективности, поэтому назначается индивидуально по показаниям.

Скрининг колоректального рака проводится двумя способами: определением скрытой крови в кале ежегодно и с последующим выполнением колоноскопии, если кровь обнаружена. Второй метод - колоноскопия под анестезией с удалением всех полипов. Полипы выявляются у каждого второго. Такое исследование рекомендуется проводить раз в 10 лет: в 50, 60 и 70 лет. Эта процедура позволяет полностью предотвратить 80% случаев возникновения такого рака. Вообще! Ведь по ходу процедуры удаляются полипы, из которых могли бы развиться раковые опухоли. Таким образом, колоноскопия является еще и методом медицинской профилактики рака толстой кишки.

- Другими словами, на пустом месте рак "вырасти" не может? Надо какое-то время для его постепенного развития?

- Да, в большинстве случаев именно так. Для развития колоректального рака требуется 10-15 лет. Соответственно, если раз в 10 лет мы будем удалять полипы, то практически наверняка избежим проблем.

Для выявления рака шейки матки у нас также используется два метода.

Первый – это цитологическое исследование мазков из шейки матки. Такое обследование рекомендуется проходить женщинам от 30 до 60 лет. Этот скрининг у нас в стране проводится еще с 70-х годов прошлого века, но до недавнего времени мы использовали старую систему окраски по Паппенгейму. В настоящее время происходит переход на более информативную систему по Папаниколау. При этом на всей территории страны внедряется новая технология - жидкостная цитология, которая позволяет приготовить монослойный мазок, увеличивая информативность исследования в десять раз. А так как цитологам необходимо время на освоение этих методик, анализ они сейчас делают одной и той же женщине сразу двумя способами.

Второй метод скрининга рака шейки матки – выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), который является причиной развития заболевания. Если у женщины есть этот вирус, ее необходимо обследовать далее. Если вирус не обнаружен, то очередное обследование можно провести через 5-7 лет.

- Кстати, разговоры о включении прививки от ВПЧ в обязательный календарь вакцинации для девочек-подростков велись давно…

- Вакцинировать от вируса папилломы человека надо не только девочек, но и мальчиков. Потому как данный вирус вызывает не только рак шейки матки, но также рак полости рта, гортани, мочевого пузыря, рак полового члена, анального канала… И это только то, что известно. Поэтому лучше всего, когда прививаются и мальчики, и девочки. В Беларуси без проблем можно получить такую вакцину, но только на платной основе. Она дорогостоящая и пока не включена в обязательный календарь прививок. Но уверен, что это будет сделано, и весь мир идет по пути такой вакцинации.

- В каком возрасте лучше прививать девочек и мальчиков от ВПЧ?

- Лучше всего от 9 до 13 лет. Можно и в 15. Оптимально – до начала половой жизни.

- Кроме скринингов, надо же обследоваться и самостоятельно, просить докторов назначить узи, анализы, даже без жалоб?

- Да, конечно. Это можно сделать в поликлиниках или медцентрах. Всегда можно обратиться и пройти обследование… Только не надо сразу бежать определять все онкомаркеры или обследоваться "на все". Это бессмысленно. Лучше посоветоваться с доктором – терапевтом или другим специалистом, который поможет определить, что и когда обследовать. Что касается онкомаркеров, то они актуальны лишь для докторов, которые определяют тактику лечения. А в плане диагностики лишь один из них, уже упомянутый мной ранее - ПСА, имеет значение. Практически везде можно пройти обследование…

В поликлинике тоже все доступно, но пациент должен понимать, что сиюминутно ему ничего не предоставят. А многих обследований надо подождать, записавшись на очередь. И это нормально, и в этом ничего страшного нет. Мало кому требуется моментальное обследование "здесь и сейчас". Терапевты и врачи общей практики сами могут направить пациента, обследовать его, диагностировать какие-то изменения. А уже онкологи, которых в Беларуси 350 человек и которые не в состоянии на первом этапе обслужить все население страны, занимаются уже лечением.



ОНКОЛОГОВ В БЕЛАРУСИ ХВАТАЕТ

- Всего 350 человек? Этого же мало, наверное, с учетом постоянного увеличения числа заболевающих…

-- Хватает. На самом деле в онкологической помощи работает намного больше специалистов в стране. Только у нас в РНПЦ работает 450 врачей. Но это доктора разных специальностей – и онкологи, и терапевты, и анестезиологи, и хирурги, и так далее. И врачей в стране у нас достаточное количество – около 40 тыс. А перераспределять, если будет такая необходимость, можно. Если что-то изменится, и, например, количество кардиологических больных будет уменьшаться, а онкологических увеличиваться, то будет перераспределение на онкологию. Хотя вряд ли такое произойдет. А вот смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас уменьшается – и это приводит к тому, что люди доживают до злокачественных опухолей. Такова тенденция в большинстве развитых стран мира. Только бояться этого не нужно. К этому нужно быть готовым.

Ирина Киеня