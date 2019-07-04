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"За рубежом онкопациенты ищут бытовой комфорт, но их оперируют начинающие хирурги" - онколог
Источник материала: Интерфакс
Онкология в Беларуси развита очень хорошо – это мы все время слышим в новостях, об этом рассказывают эксперты, к нам приезжают перенимать опыт и технологии зарубежные специалисты… Но некоторые пациенты тем временем как искали возможность пройти курс лечения или сделать операцию за границей, так и ищут. И у кого есть возможность, отправляются в Германию, США, Израиль… Почему? Заместитель директора по научной работе РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова Сергей Красный полагает, что главная причина – желание получить бытовой комфорт.
УЕЗЖАЮТ ЗА КОМФОРТОМ И ОТ НЕГАТИВНОГО ОПЫТА В ПРОШЛОМ
- Почему белорусы хотят лечиться за рубежом?
- Прежде всего, следует сказать, что это исключение из правила. Причины у каждого свои. И одна из них – желание комфорта. Если человек достиг определенного уровня жизни, то хочет, чтобы и в больнице было что-то вроде пятизвездочного отеля с разнообразным питанием. У нас государственный уровень, доступный для всех наших граждан, и такого мы не можем себе позволить. Соответственно, кто-то едет в те страны, где могут подобное предложить.
У нас в центре мы тоже сделали коммерческое отделение, построили гостиницу с рестораном, - все для того, чтобы обеспечить комфорт пациентам, которые у нас лечатся на платной основе. Мы должны развивать медицинский туризм, и зарабатывать деньги и таким образом. Заработанные средства используются на приобретение оборудования и дорогостоящих медикаментов, на повышение заработной платы специалистов. С сентября будет открыта гостиница, которой смогут воспользоваться пациенты, приехавшие издалека, если обследование занимает несколько дней, а также сопровождающие их родственники.
Еще одна причина поиска помощи за рубежом – человек столкнулся с какими-то проблемами здесь, у нас, у него нет доверия, и он старается уехать. Но по моей информации, таких людей у нас немного.
- А в Беларуси онкологическая помощь действительно на высоком уровне?
- Да. Я был во многих странах, а в Германии и Франции
Уровень онкологической помощи в Беларуси полностью соответствует мировому. Используются те же высокие технологии. При этом у нас сохранена стройная система онкологической службы. Все пациенты со злокачественными опухолями лечатся в специализированных онкологических центрах или диспансерах, концентрирующих все необходимое оборудование для диагностики и лечения, а также высококвалифицированных специалистов. Тактика лечения пациентов определяется мультидисциплинарной бригадой. Поэтому при относительно небольших затратах результаты лечения у нас в стране соответствуют лучшим мировым аналогам. В западных странах лечение онкопациентов осуществляется в общей лечебной сети, поэтому больному со злокачественной опухолью приходится кочевать между больницами от одного специалиста к другому. Весь мир уже осознал преимущества централизованной системы. Проведены соответствующие исследования, показавшие, что пятилетняя выживаемость пациентов, лечившихся в онкологических центрах на 20-30% выше, чем после лечения в больницах общего профиля. Поэтому весь мир идет по пути создания крупных онкологических центров, но для этого необходимо время и огромные средства. А нас сегодня активно приглашают выступить с докладами на ведущих мировых конгрессах, где мы с удовольствием демонстрируем преимущества и достижения белорусской онкологической службы.
- У большинства людей в нашем обществе, мне кажется, достаточно развита канцерофобия. Мы боимся даже слышать диагноз "рак", считая его чем-то более страшным, чем, скажем, сердечно-сосудистые заболевания, занимающие первое место по смертности. Почему так происходит?
- Такое отношение к онкологическим заболеваниям сохранилось еще с былых времен, когда слово "рак" даже произносить было запрещено. Если человек излечивался от злокачественной опухоли, об этом обычно никто не знал. Об этом старались не говорить даже с близкими родственниками. Зато когда кто-то умирал, были в курсе все вокруг. И возник миф, что рак неизлечим. Сейчас ситуация изменилась. На фоне улучшения результатов лечения, появления новых методов, улучшения диагностики, рак стал выявляться более своевременно – и, соответственно, результаты стали лучше. Люди перестали бояться говорить о своем диагнозе. И говорить о нем начали медийные персоны. А когда люди видят, что артисты и спортсмены излечиваются, то и их страх уходит.
- Вы как врач наблюдаете эту тенденцию – уменьшение страха заболеть раком?
- Конечно. Более того, мы стали говорить больным их диагноз. Это раньше "рак" звучал как приговор, сейчас же – как хроническое заболевание, с которым надо бороться и которое надо контролировать. Если начальная стадия, то выздоровление наблюдается практически в 100%. Если выявлен рак в IIIстадии, то излечение может составить 50%, но продление жизни очень значительное при этом. И за 20-25 лет человек может умереть совсем не от рака, а от других причин.
- Много людей из страха перед раком отказываются от лечения?
- Нет, очень мало. А вот от обследования многие отказываются, и это удручает. Цифра отказников одинакова во всех странах: 15-20%.
- Почему отказываются?
- Кто-то наплевательски относится к своему здоровью в принципе, а кто-то думает, что если не обследоваться, то у него ничего не выявят и он останется как бы здоровым. Эдакий самообман, в общем. У них опухоли выявляются случайно: например, на водительской комиссии. Или обнаруживаются очень поздно, уже в запущенных стадиях.
- Как нужно обследоваться? Посоветуйте…
- У каждой категории свои вопросы со здоровьем и те обследования, которые надо проходить – в каждом возрасте и при определенных хронических заболеваниях и предрасположенностях. Я же могу сказать, что важную роль в снижении смертности играет скрининг. Он направлен на выявление опухолей отдельных локализаций – тех, что чаще других встречаются: рак молочной железы, рак предстательной железы, рак толстой кишки, рак шейки матки. В настоящее время проводится еще два пилотных проекта – по раку легкого и раку желудка.
Например, возьмем рак предстательной железы. Скрининг проводится среди мужчин от 50 до 65 лет. Но первый анализ лучше сделать в 40 лет. Для обследования берется анализ крови на простат-специфический антиген один раз в два года, и в случае его повышения производится биопсия предстательной железы. Все остальные методы диагностики, к сожалению, не такие информативные в плане скрининга, либо крайне дорогостоящие при широкомасштабном использовании. Почему до 65 лет? Рак предстательной железы – опухоль, которая очень медленно развивается. И считается, что если она не возникла до 65 лет, то позже, если и появится, то не успеет привести к серьезным проблемам.
Что касается рака молочной железы, то женщинам с 50 до 69 лет для скрининга проводится рентгеновская маммография. Обследование следует повторять раз в два года. В более молодом возрасте ткань молочной железы более плотная, и опухоль плохо выявляется на рентгене. Таким женщинам рекомендуют делать УЗИ. Но в качестве скрининга ультразвуковое исследование молочных желез не продемонстрировало высокой эффективности, поэтому назначается индивидуально по показаниям.
Скрининг колоректального рака проводится двумя способами: определением скрытой крови в кале ежегодно
- Другими словами, на пустом месте рак "вырасти" не может? Надо какое-то время для его постепенного развития?
- Да, в большинстве случаев именно так. Для развития колоректального рака требуется 10-15 лет. Соответственно, если раз в 10 лет мы будем удалять полипы, то практически наверняка избежим проблем.
Для выявления рака шейки матки у нас также используется два метода.
Первый – это цитологическое исследование мазков из шейки матки. Такое обследование рекомендуется проходить женщинам от 30 до 60 лет. Этот скрининг у нас в стране проводится еще с 70-х годов прошлого века, но до недавнего времени мы использовали старую систему окраски по Паппенгейму. В настоящее время происходит переход на более информативную систему по Папаниколау. При этом на всей территории страны внедряется новая технология - жидкостная цитология, которая позволяет приготовить монослойный мазок, увеличивая информативность исследования в десять раз. А так как цитологам необходимо время на освоение этих методик, анализ они сейчас делают одной и той же женщине сразу двумя способами.
Второй метод скрининга рака шейки матки – выявление вируса папилломы человека (ВПЧ), который является причиной развития заболевания. Если у женщины есть этот вирус, ее необходимо обследовать далее. Если вирус не обнаружен, то очередное обследование можно провести через 5-7 лет.
- Кстати, разговоры о включении прививки от ВПЧ в обязательный календарь вакцинации для девочек-подростков велись давно…
- Вакцинировать от вируса папилломы человека надо не только девочек, но и мальчиков. Потому как данный вирус вызывает не только рак шейки матки, но также рак полости рта, гортани, мочевого пузыря, рак полового члена, анального канала… И это только то, что известно. Поэтому лучше всего, когда прививаются и мальчики, и девочки. В Беларуси без проблем можно получить такую вакцину, но только на платной основе. Она дорогостоящая и пока не включена в обязательный календарь прививок. Но уверен, что это будет сделано, и весь мир идет по пути такой вакцинации.
- В каком возрасте лучше прививать девочек и мальчиков от ВПЧ?
- Лучше всего от 9 до 13 лет. Можно и в 15. Оптимально – до начала половой жизни.
- Кроме скринингов, надо же обследоваться и самостоятельно, просить докторов назначить узи, анализы, даже без жалоб?
- Да, конечно. Это можно сделать в поликлиниках или медцентрах. Всегда можно обратиться и пройти обследование… Только не надо сразу бежать определять все онкомаркеры или обследоваться "на все". Это бессмысленно. Лучше посоветоваться с доктором – терапевтом или другим специалистом, который поможет определить, что и когда обследовать. Что касается онкомаркеров, то они актуальны лишь для докторов, которые определяют тактику лечения. А в плане диагностики лишь один из них, уже упомянутый мной ранее - ПСА, имеет значение. Практически везде можно пройти обследование…
В поликлинике тоже все доступно, но пациент должен понимать, что сиюминутно ему ничего не предоставят. А многих обследований надо подождать, записавшись на очередь. И это нормально, и в этом ничего страшного нет. Мало кому требуется моментальное обследование "здесь и сейчас". Терапевты и врачи общей практики сами могут направить пациента, обследовать его, диагностировать какие-то изменения. А уже онкологи, которых в Беларуси 350 человек и которые не в состоянии на первом этапе обслужить все население страны, занимаются уже лечением.
- Всего 350 человек? Этого же мало, наверное, с учетом постоянного увеличения числа заболевающих…
-- Хватает. На самом деле в онкологической помощи работает намного больше специалистов в стране. Только у нас в РНПЦ работает 450 врачей. Но это доктора разных специальностей – и онкологи, и терапевты, и анестезиологи, и хирурги, и так далее. И врачей в стране у нас достаточное количество – около 40 тыс. А перераспределять, если будет такая необходимость, можно. Если что-то изменится, и, например, количество кардиологических больных будет уменьшаться, а онкологических увеличиваться, то будет перераспределение на онкологию. Хотя вряд ли такое произойдет. А вот смертность от сердечно-сосудистых заболеваний у нас уменьшается – и это приводит к тому, что люди доживают до злокачественных опухолей. Такова тенденция в большинстве развитых стран мира. Только бояться этого не нужно. К этому нужно быть готовым.
Ирина Киеня
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Онкология в Беларуси развита очень хорошо – это мы все время слышим в новостях, об этом рассказывают эксперты, к нам приезжают перенимать опыт и технологии...
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