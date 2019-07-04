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Немое кино, теннис с Мирным и Купалье. Куда сходить в первые июльские выходные в Гродно

05.07.2019 08:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В первые выходные июля в Гродно можно будет отпраздновать Купалье, научиться рисовать лаванду и поучаствовать в «Живой библиотеке», а еще посмотреть немое кино.

«Живая библиотека» в uCentry

Где: Цэнтр гарадскога жыцця #uCentry, ул. Кирова, 3

Когда: 6 июля, 17.00

Сколько: бесплатно, но нужна регистрация.

«Живая Библиотека» — это необычная библиотека. Здесь вместо привычных вам книг — живые люди со своими историями, которые готовы отвечать на вопросы. Работает «Живая Библиотека» так же, как и обычная: «читатели» приходят, заполняют «библиотечную карточку», выбирают «Книгу» и «читают» ее в течение определенного времени. Посетителей ждет 10 книг. Организаторы просят читателей зарегистрироваться на мероприятие.


Мастер-класс по рисованию «Нежная лаванда»

Где: «Go go pizza», ул. К. Маркса, 10

Когда: 6 июля, 13.00

Сколько: 12 рублей (Все материалы предоставляют). Необходима предварительная запись: +375 297 859 598; +375 29 969 80 94

Арт-студия Катерины Забелиной приглашает на мастер-класс на акварельной бумаге. Обещают научить писать акварелью по-мокрому и попробовать микс техник. Домой каждый участник мастер-класса принесет нежный акварельный этюд.

Купалье в Коробчицах

Где: агротуристический комплекс в Коробчицах

Когда: 6 июля, 14.00−23.00

Сколько: входной билет — взрослый — 5 рублей, детский — 2,5 рубля

В программе сбор и плетение купальских веночков, обрядовая еда и напитки, купальские игры и забавы, кинотеатр на свежем воздухе, кивилисты, акробаты и театрализация от экспериментального театра TeArt из Минска, огненное и световое шоу, мастер-классы от ремесленников, купальские гадания, костер, хоровод, дискотека, концерт народных коллективов и хедлайнера праздника группы «Тяни Толкай».


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Семейный теннисный турнир с участием Максима Мирного

Где: теннисные корты КУП «Аквацентр», ул. Болдина, 7

Когда: 6 июля, 9.30

Сколько: нужна регистрация

Теннисный турнир пройдет по олимпийской системе. Все участники получат памятные призы и медали. Состав пары — ребенок (мальчик или девочка) в возрасте 7−16 лет и один из родителей (возможно дедушка или бабушка). К соревнованиям допускаются все желающие. Помимо спортивного мероприятия, в программе — автограф-сессия Максима Мирного.


Фото: Reuters via TUT.BY

Фестиваль немого кино и современной музыки «Кинемо»

Где: Музей истории религии

Когда: 5−7 июля, 21.30

Сколько: билет (если покупать предварительно) — 7 рублей, в день показа — 8 рублей

Во дворике музея истории религии 5 июля зрители увидят американский фильм «Кинооператор» 1928 года. Музыкальное сопровождение — Наталья Котова и Валерий Боровиков. 6 июля — показ немецкого фильма 1921 года «Горная кошка». Это история о любви, благородстве и добрых разбойниках-женщинах. Историю дополнит музыка, написанная женщиной, — молодым успешным композитором и исполнителем Александрой Хмелевской. Завершат «Кинемо» «Приключения полтинника» — редкий детский фильм того времени украинского производства. снятый в 1929 году. Музыкальное сопровождение картины — ансамбль современной камерной музыки «Five-storey ensemble».

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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В первые выходные июля в Гродно можно будет отпраздновать Купалье, научиться рисовать лаванду и поучаствовать в «Живой библиотеке», а еще посмотреть немое кино.
 
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