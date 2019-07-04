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Немое кино, теннис с Мирным и Купалье. Куда сходить в первые июльские выходные в Гродно
Источник материала: Tut.by
В первые выходные июля в Гродно можно будет отпраздновать Купалье, научиться рисовать лаванду и поучаствовать в «Живой библиотеке», а еще посмотреть немое кино.
«Живая библиотека» в uCentry
«Живая Библиотека» — это необычная библиотека. Здесь вместо привычных вам книг — живые люди со своими историями, которые готовы отвечать на вопросы. Работает «Живая Библиотека» так же, как и обычная: «читатели» приходят, заполняют «библиотечную карточку», выбирают «Книгу» и «читают» ее в течение определенного времени. Посетителей ждет 10 книг. Организаторы просят читателей зарегистрироваться на мероприятие.
Мастер-класс по рисованию «Нежная лаванда»
Арт-студия Катерины Забелиной приглашает на мастер-класс на акварельной бумаге. Обещают научить писать акварелью по-мокрому и попробовать микс техник. Домой каждый участник мастер-класса принесет нежный акварельный этюд.
Купалье в Коробчицах
В программе сбор и плетение купальских веночков, обрядовая еда и напитки, купальские игры и забавы, кинотеатр на свежем воздухе, кивилисты, акробаты и театрализация от экспериментального театра TeArt из Минска, огненное и световое шоу, мастер-классы от ремесленников, купальские гадания, костер, хоровод, дискотека, концерт народных коллективов и хедлайнера праздника группы «Тяни Толкай».
Семейный теннисный турнир с участием Максима Мирного
Теннисный турнир пройдет по олимпийской системе. Все участники получат памятные призы и медали. Состав пары — ребенок (мальчик или девочка) в возрасте 7−16 лет и один из родителей (возможно дедушка или бабушка). К соревнованиям допускаются все желающие. Помимо спортивного мероприятия, в программе — автограф-сессия Максима Мирного.
Фестиваль немого кино и современной музыки «Кинемо»
Во дворике музея истории религии 5 июля зрители увидят американский фильм «Кинооператор» 1928 года. Музыкальное сопровождение — Наталья Котова и Валерий Боровиков. 6 июля — показ немецкого фильма 1921 года «Горная кошка». Это история о любви, благородстве и добрых разбойниках-женщинах. Историю дополнит музыка, написанная женщиной, — молодым успешным композитором и исполнителем Александрой Хмелевской. Завершат «Кинемо» «Приключения полтинника» — редкий детский фильм того времени украинского производства. снятый в 1929 году. Музыкальное сопровождение картины — ансамбль современной камерной музыки «Five-storey ensemble».
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В первые выходные июля в Гродно можно будет отпраздновать Купалье, научиться рисовать лаванду и поучаствовать в «Живой библиотеке», а еще посмотреть немое кино.
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