Секс и еда. Правда ли, что есть продукты, которые усиливают сексуальное влечение

Источник материала: Tut.by

Интернет пестрит заголовками вроде «Топ-10 сильнейших продуктов-афродизиаков»; «Список лучших афродизиаков для мужчин»; «Как сделать мощный афродизиак дома». Мы по инерции продолжаем думать, что афродизиаки способны усилить половое влечение, но так ли это в действительности? LADY вместе с диетологом Ольгой Авчинниковой решили разобраться в этой пикантной теме.

Немного истории

— Афродизиаки (греч. Αφροδισιακά — древнегреческая богиня любви Афродита) — вещества, стимулирующие или усиливающие половое влечение или половую активность. Афродизиаки использовались с древности, особенно на Востоке.

Порошок, а позже — пластырь шпанской мушки («нарывный пластырь») — один из самых древних и распространенных афродизиаков. Вещества, содержащиеся в этих «препаратах», даже в малых дозах оказывали отрицательное воздействие на почки, печень, желудочно-кишечный тракт и центральную нервную систему.



Фото:unsplash.com

Какие продукты и вещества сегодня называют афродизиаками и какие на самом деле ими являются

— В 2015 году в журнале International Society of Sexual Medicine был напечатан анализ более 50 исследований по теме афродизиаков. К каким выводам пришли ученые?

Устрицы





— Предполагалось, что в составе устриц много цинка, который необходим для продукции тестостерона — основного мужского полового гормона. Но, увы, эксперименты не показали увеличения либидо.

Женьшень



Фото: pacificrussiafood.ru

— Предварительные данные свидетельствуют, что женьшень может быть эффективным для лечения эректильной дисфункции. Но эти данные требуют дополнительного подтверждения.

О влиянии женьшеня на сексуальное желание у женщин информации не очень много. Однако есть исследование о том, что корейский красный женьшень может усиливать сексуальное желание у женщин.

Шоколад





А что насчет шоколада? Ему часто приписывают свойства афродизиака.

— Какао содержит ряд компонентов, способствующих выработке серотонина. Отсюда появилось предположение, что это будет усиливать сексуальное желание. Однако эта гипотеза не подтвердилась экспериментально.

Мака перуанская (или перуанский женьшень)



Фото: ru.organika.ge

— Клубни маки используются в сыром, вареном и сушеном виде (для приготовления своеобразного пюре с использованием молока). Есть ряд исследований, показывающих ее положительное влияние на женщин в период менопаузы, а также на мужчин, страдающих эректильной дисфункцией.

Гинкго



Фото: shipilevsky.livejournal.com / Плоды гинкго

— Это разновидность древних деревьев. В диком виде гинкго произрастает в двух районах на востоке Китая. Добавки из гинкго используются в традиционной китайской медицине для лечения депрессии и сексуальной дисфункции.

Некоторые современные исследования подтверждают его эффективность, однако данные пока предварительные. Стоит помнить о том, что гинкго может влиять на действие многих лекарств и увеличивать риск кровотечения.

Большинство продуктов, которые традиционно считаются афродизиаками, например шоколад или различные специи, не обладают реальной эффективностью ни у мужчин, ни у женщин. В вопросах любви наука безжалостна, так что заботься о романтической атмосфере придется самостоятельно.