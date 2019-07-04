«Вам дали кастрюлю, а вы уж варите, что хотите». Бывший министр спорта Украины - про Европейские игры

Источник материала: Tut.by

Бывший министр спорта Украины и двукратный олимпийский чемпион в беге на короткие дистанции Валерий Борзов раскритиковал формат легкоатлетических соревнований на II Европейских играх в Минске, который, по его мнению, «гробит индивидуальное первенство». Об этом он заявил в эксклюзивном интервью для SPORT.TUT.BY.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Требовалось разъяснить болельщикам содержание правил соревнований, — считает Валерий Филиппович. — Я пришел на стадион и ничего не понял. Не хотел разбираться. Креатив допускаю, но всему должна быть мера. Если креатив гробит индивидуальное первенство, то у меня возникает вопрос: на кого мы работаем? [Спортивные чиновники] должны работать на спортсмена. Он — главная фигура. Я против того, чтобы бюрократы диктовали, что делать спортсмену. Любой формат соревнований нужно выстрадать, и только тогда он будет иметь право на жизнь. Если же это эксперимент, то для него есть соревнования другого порядка.

На II Европейских играх спортсмены состязались в 15 видах спорта, что более чем вполовину меньше программы Олимпийских игр 2020 года. К тому же, не все из представленных в Минске-2019 видов спорта являются олимпийскими, а в тех, которые к ним относятся, медали разыгрывали и в неолимпийских дисциплинах.

— И почему? Потому что нет коммерческой составляющей, — убежден Борзов. — И, соответственно, элита сюда ехать не хочет. Спортивный календарь и без того очень плотный. Ну и что делать? Это забота Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) — пусть морщатся. Если нет элитных спортсменов, то это профанация. Это спортивные европейские игры — все! Большего статуса они не заслуживают.

При этом Беларуси, настаивает экс-министр спорта Украины, есть, чем гордиться.

— Страна хорошо организовала соревнования. Но причем здесь страна, когда мы говорим о правилах и методе проведения, которые придумали европейские федерации и ЕОК? Они вам дали кастрюлю, а вы уж варите в ней, что хотите. Вот как приблизительно это выглядело.

Напомним, что команда Украины стала победителем легкоатлетического турнира на II Европейских играх, а в общекомандном зачете финишировала третьей с 16 золотыми, 17 серебряными и 18 бронзовыми наградами. Беларусь стала второй в командном первенстве у легкоатлетов и в общем медальном зачете.

Валерий Борзов на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене выиграл забеги на 100 и 200 м. С 1990-го по 1997 год одновременно являлся министром спорта и президентом Национального олимпийского комитета Украины. В 1998 году сложил полномочия в НОКе. С 1996-го по 2012 годы был президентом Федерации легкой атлетики Украины.