Источник материала: Новости Волковыска

В Министерстве внутренних дел подвели первые итоги общественного обсуждения проекта Указа Президента Республики Беларусь, который предусматривает внесение изменений в Правила дорожного движения. По информации заместителя начальника управления ГАИ МВД Беларуси Андрея Чернявского, в мае предстоящие изменения обсуждались со всеми гражданами Республики Беларусь, высказаться мог каждый. Теперь задача специалистов обобщить сведения.

Так, в новых правилах велосипедистам предлагается разрешить пересекать проезжую часть по пешеходным переходам без спешивания. Правда, подъезжая к ней, необходимо будет снизить скорость до 3–7 км в час. Также велосипедисты смогут передвигаться по тротуару, обочине и по проезжей части в жилых и пешеходных зонах. При этом нужно помнить, что несмотря на имеющиеся преимущества перед автомобилями, велосипедисты не должны необоснованно препятствовать их движению.

Кроме того, при отсутствии велосипедной дорожки велосипедистам разрешат движение по краю проезжей части дороги. Но не далее 1 метра от ее правого края и только в зоне с ограничением максимальной скорости.

– Это далеко не все изменения, которые могут быть внесены в новые ПДД. Работа с поступившими предложениями продолжается, – отметил Андрей Чернявский.

Представитель ГАИ также добавил, что велосипедное движение в городе обязательно нужно развивать, сообщает Право.BY.

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