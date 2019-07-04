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Какое количество выпадающих волос считается нормой, а когда стоит паниковать

05.07.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Не стоит пугаться выпадения волос и сразу искать у себя серьезное заболевание. Причины алопеции могут быть самые разные», — отмечает кандидат медицинских наук, старший преподаватель кафедры дерматовенерологии и косметологии БелМАПО, врач-дерматолог, косметолог, трихолог Наталия Крук. GO.TUT.BY расспросил специалиста, сколько выпадающих волос в день является нормой и можно ли бороться с алопецией самостоятельно.


Источник: pixabay.com

— В зависимости от индивидуальных особенностей и того, кто человек от природы — блондин, брюнет или рыжий, у него на голове может быть от 60 до 150 тысяч волос. У среднестатистической белорусской девушки славянского типа с русыми волосами на голове примерно 100 тысяч волос.

В течение года у каждого человека наблюдается период активного выпадения волос, который длится от одного до четырех месяцев и фактически незаметен для пациента. Небольшое количество волос остается на расческе и выпадает во время мытья головы, но человеку это не причиняет дискомфорта.

В период активного обновления у среднестатистической белоруски может выпасть 15 тысяч волос за 100 дней, соответственно, 100−150 волос в день. Это количество кажется весомым, но все еще считается нормой при условии активного роста новых волос. В течение четырех месяцев у человека должно обновиться около 15 процентов волос — таковы физиологические показатели. Если же волосы продолжают обильно выпадать в течение шести месяцев и дольше, это повод срочно обратиться к врачу.

Из-за чего выпадают волосы и как с этим бороться?

— У мужчин, как правило, наблюдается генетически детерминированное выпадение волос в андрогензависимой зоне. Такой вид алопеции передается по наследству и начинает развиваться примерно после 30−35 лет (хотя в последняе время тенденция идет к тому, что генетически обусловленное выпадение может проявляться и гораздо раньше).


Источник: pixabay.com

— У женщин причин для выпадения волос гораздо больше, — отмечает Наталия Крук. — Это может быть стресс, дефицит микро- и макроэлементов, сбой в работе эндокринной системы или нарушения в гормональной регуляции. Также выпадение может быть вызвано физиологическими факторами, например беременностью и родами. Такой процесс выпадения обычно стабилизируется за четыре-шесть месяцев.

Когда с выпадением волос точно стоит идти к врачу?

  • Если вы находите большое количество волос на подушке, полу или одежде.
  • Если у вас наблюдается очаговое (зональное) выпадение волос и появляются участки облысения.
  • Если pull-тест имеет положительный результат. Для его проведения нужно потянуть волосы не в момент расчесывания и посмотреть, сколько волосков остается в руке. Если это пучок более чем из семи-восьми волос, тест натяжения положительный и свидетельствует об активном выпадении волос.
  • Если у вас рубцовая форма алопеции (волос выпадает, а на его месте образуется рубцовая ткань, препятствующая росту нового).
  • Если волосы начинают обламываться и длина волос на голове становится неодинаковой.

Доктор напоминает:

— Заниматься самолечением при выпадении волос не стоит, ведь редко какой пациент может заподозрить у себя латентный дефицит железа или сбой в работе щитовидной железы.

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