В Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа состоялся выпускной вечер «Чудеса случаются, или Пора разводить мосты». В этом году в учебном заведении 107 выпускников по четырем специальностям, 13 из них получили диплом с отличием.
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«Чудеса случаются, или Пора разводить мосты»
05.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны
Источник материала: Нясвижскiя навiны
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В Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа состоялся выпускной вечер «Чудеса случаются, или Пора разводить мосты». В этом году в
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