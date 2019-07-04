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«Чудеса случаются, или Пора разводить мосты»

05.07.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В  Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа состоялся выпускной вечер «Чудеса случаются, или Пора разводить мосты». В этом году  в учебном заведении 107 выпускников по четырем специальностям, 13 из них получили диплом с отличием.

 


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В  Несвижском государственном колледже имени Якуба Коласа состоялся выпускной вечер «Чудеса случаются, или Пора разводить мосты». В этом году  в
 
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