«Я почти бросил пить, хотя причин не выпить нет». Мнение о том, почему белорусы так много пьют

Источник материала: Tut.by

Наш колумнист Александр Зантович предчувствует пятницу, а потому решил поговорить о том, отчего мы (ну не вы конкретно, конечно!), белорусы, так много пьем и, кажется, не собираемся останавливаться на достигнутом.

У меня есть товарищ, хороший человек. Когда ему говоришь, что был у кого-то на дне рождения, или на свадьбе, или на концерте, или в магазин ходил, он всегда задает один и тот же вопрос: «Лил?». В смысле выпивал? Пил? Бухал?



Кадр из фильма «Афоня» носит иллюстративный характер

Я отрицательно мотаю головой или отвечаю, мол, выпил бокал вина. Он тогда вздыхает о моем потерянном выходном и бубнит что-то обидное про подкаблучников. Потому что критерием успешности любого мероприятия считает возможность выпить. А еще лучше — напиться. Знаете, так, чтоб аж гай шумел. Хотя сам это делает не так часто, как можно было бы подумать.

А я в последнее время действительно почти не пью. И в социуме это выглядит очень странно. В нашей культуре же как: «Сегодня с нами не пьешь, а завтра — Родину продашь!». Оказаться трезвенником в теплой компании — все равно что одетым в бане. Все равны, все соучаствуют. Только ты — как дурак. В лучшем случае люди будут искать тебе оправдание. А! Ты, наверное, на антибиотиках! Ты за рулем! Ты провинился, и тебе жена не разрешает! В худшем будут прямо указывать на предательство.

Понять их можно.

Я сам с подозрением отношусь к людям, которые совсем не пьют. Не по религиозным или медицинским соображениям, а по идейным. Что-то, кажется, с ними не то. Как будто ножницы за спиной все время носят.

Мне кажется, нам как одной из самых пьющих наций (по исследованиям Всемирной организации здравоохранения) нечего стыдиться. Алкоголь давно уже стал элементом национальной культуры. Без него не было бы ни танцев (по крайней мере мужских), ни чувства юмора (которое так нужно порой наутро), ни многих романтических связей, что сложились и поддерживаются именно под мухой.

Поводов же вокруг — полно. Даже не нужно ходить с календариком, как персонаж прекрасного фильма «Любовь и голуби». Помните? «День взятия Бастилии впустую прошел…»



Кадр из фильма «Любовь и голуби» носит иллюстративный характер

Смотрите!

Вот, допустим, вы поехали с друзьями на природу жарить шашлыки… Пивка. Холодненького. Пока разгораются угли, баночку. Пока жаришь — еще две. Под мясцо — можно уже и не только пива… И музыку погромче, и айда купаться! Отдыхаем, ё-моё!

Или рыбалка. Ну как, сидя на бережке, глядя на воду, кувшинки и поплавок, что стоит как вкопанный, не выпить? А? Под разговорчик. На свежем воздухе… Душевно-то как.

Про охоту я вообще не говорю. Во-первых, потому что я там не был. А во-вторых, потому что те, кто бывает, частенько даже не достают ружья из машины. Пьют водку прямо на капоте УАЗа, под осуждающими взглядами косуль.

Или встреча с добрыми друзьями. Прекрасные люди, с которыми не виделся целую вечность. Неделю! Как же не усугубить вискарем, а? Что мы, не люди, что ли?

Или просто пятница. Присядьте как-нибудь на скамеечку в самом чистом городе на планете Земля и понаблюдайте за прохожими. Даже алкотестер брать не надо! И так видно, что каждый второй — подшофе. Ну а как же иначе? Он же целую неделю работал!

Особенно летом много пьяных. Когда холодно, они все больше дома употребляют. Но лето — само по себе прекрасный повод выпить. Мало ли, вдруг в следующем году его не будет.

И знаете, вот на самом деле. Задаваясь вопросом, почему мы так много пьем, сложнее ответить, почему бы нет.

Вокруг алкоголя сложился целый пласт культурных норм.



Кадр из фильма «Москва слезам не верит» носит иллюстративный характер

Свадьба — шампанское, водка. Природа — пиво, водка. Футбол — пиво, пиво, много пива. Встреча с друзьями — пиво, вино, водка, виски, коньяк, пиво. Корпоратив — вино, водка, водка, вино, водка, танцы, повторить.

Существует подробный этикет застолья. Левой рукой не наливать. Пустую бутылку на стол не ставить. Не выпил до дна — не уважаешь собеседника. Между первой и второй пуля не должна пролететь. Чтобы грудь была горой, давай выпьем по шестой… Вот это вот все.

А еще выпить — критерий мужественности. Кто может освоить бутылку в одно лицо, невольно вызывает уважение. Как будто эта способность действительно делает человека более сильным, более ответственным и способным на иные великие дела. Кто быстро хмелеет, отказывается, пропускает — тот слабак, шпион, крыса и сдаст при первом же шухере.

Кроме того, есть такие волшебные люди, не выпить с которыми совершенно невозможно. Один такой мой коллега работает в Гомеле. У него доброе и круглое лицо, большие честные глаза и длинные ресницы. Этими своими глазами кота из мультика «Шрек» он заглядывает тебе прямо в душу и говорит: «Ну выпей!.. Выпей!..». Оглянуться не успеешь, как перескакиваешь свой предел. И уже вечером понимаешь, что завтрашнее утро будет трудным. Кричишь пьяным голосом «Женя, будь ты проклят!», хотя злиться всерьез на такого душевного собутыльника решительно невозможно.

И, конечно, наступает похмелье. Адский ад, когда отравление организма очевидно и тебе, и окружающим, и твоей собственной совести. Сушняк, чугунная голова, вялые конечности… Ай, да что я вам рассказываю! Вы и сами все это знаете. А если нет — я вам искренне сочувствую. И тревожусь за вашу судьбу. Потому что похмелье — отличный предохранитель от алкоголизма. Пока оно есть, есть и надежда остаться достойным членом общества, а не встречать рассвет под дверями магазина шаговой доступности.



Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром» носит иллюстративный характер

Так почему же я почти бросил пить, спросите вы, если причин не выпить нет? Дело в том, что бросила это дело моя жена. А согласитесь: бутылочка вина под хороший ужин с приятной девушкой и одинокий грустный бокал — совершенно не одно и то же. Попахивает буржуазным гедонизмом. А еще пить в одиночку в нашей культуре считается зазорным. И слава Богу! Этот предрассудок и похмельный синдром не дают нашим славянским душам спиться окончательно и бесповоротно.

Потому что алкоголь прекрасен. Да, он не дает никаких ответов. Но прекрасно помогает забыть вопрос. Выпил чуть — и мир заиграл новыми красками. И работа хорошая, и женщина твоя красивая, и дети послушные, сидят вон в смартфонах, развиваются сами по себе, и погода ништяк, и передачи по телевизору веселые, даже Панорама, и денег, в принципе, хватает. По крайней мере, на самое необходимое — чарку и шкварку.

Люди — все-таки не животные. Наш развитый неокортекс нам подсказывает, что есть короткие и прямые пути к удовольствию. Ответы на все проблемы и вызовы. Вместо того, чтобы разбираться, почему тебе так сложно смириться с жизнью, просто добавляешь в нее этиловый спирт, алкалоид, сахар в ударных дозах или что там еще у нас под рукой из антидепрессантов. И все налаживается.

Поэтому когда меня спрашивают, почему мы так много пьем, ответ у меня только один. Потому что колоться и курить траву по-прежнему незаконно. А водка стоит дешевле мяса.

А эти, кто бегает по утрам, питается овощами и книжки читает — они странные. Не наши какие-то. Наверняка шпионы империализма.

И да, напоследок, совет девушкам. Храни вас Господь от смеси мартини с шампанским. Да, это вкусно и весело. Но не надо. Просто не надо. Поверьте!

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