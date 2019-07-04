«Никто не хочет рисковать с новичками». Девушка-оператор рассказала о трудностях своей работы

Источник материала: Tut.by

В современном мире женщины освоили практически все сферы деятельности. Но как справляться со стереотипами, если работаешь на съемочной площадке, где почти всем заправляют мужчины? Успевают ли такие леди справляться с домашними делами? Хватает ли им времени на готовку еды? Вместе с Maggi в проекте «Неженская профессия» мы на реальных примерах доказываем, что нет ничего невозможного.

Наша героиня Ксения Василёвкина — оператор документального кино на «Беларусьфильме». Во время съемок она контролирует работу камеры и выстраивает композицию в кадре.





«Поступала, ничего не сказав родителям»

Ксении 27 лет, она родилась в Гродно. У девушки есть диплом учителя музыки, но на практике в школе она поняла, что не хочет оставаться в профессии.

— Еще во время учебы в колледже я увлеклась фотографией. Тогда только появились телефоны с камерами, и мне стало интересно снимать буквально все вокруг. Иногда из-за своего увлечения даже пропускала пары, — рассказывает Ксения. — Поэтому после окончания колледжа я поехала в Минск и подала документы в Академию искусств, ничего не сказав родителям.

Наша героиня готовилась к экзаменам самостоятельно, просто изучив список вопросов на сайте вуза.

— Я была на сто процентов уверена в своем поступлении. Даже несмотря на то, что на мою специальность — «кинооператорство» — абитуриенты боялись идти из-за высокого конкурса. Экзамены были несложными. Единственный момент, который поставил в тупик, это когда кто-то из приемной комиссии прямо так и сказал: «В приоритете мальчики». Но по итогу в группе учились три мальчика и три девочки.





Окончив академию, героиня попала по распределению на «Беларусьфильм».

— Когда меня назначили в отдел документального кино на студию «Летопись», я расстроилась: все-таки хотела быть оператором художественных фильмов. Со временем стало понятно: в игровое кино без опыта и портфолио меня бы не взяли даже на позицию второго оператора, — объясняет Ксения.

Она понимает, почему режиссеры так категоричны:

— Кинопроизводство стоит дорого, съемочных дней мало, поэтому никто не хочет тратить время и рисковать с новичками. Работа у нас проектная, и так случилось, что на первые съемки я попала случайно: все опытные операторы были заняты. Моя работа понравилась режиссеру Наталье Жамойдик, и я осталась на этом проекте. Мы снимали фильм «Одна семья» о людях, которые усыновили мальчика из интерната.





Помимо документального кино, Ксения снимает короткометражки, музыкальные клипы. Посмотреть другие работы героини можно здесь .

Героиня говорит, что кумиров среди всемирно известных операторов у нее нет, но больше всего Ксении нравятся работы Роджера Дикинса, снимавшего фильм «Бегущий по лезвию 2049»:

— У него просто идеальная операторская работа. Придраться не к чему: свет, цвет, ракурс, ритм — все прекрасно.

«Рядом с оператором-девушкой люди становятся более открытыми»

Ксения рассказывает, что в приоритете у режиссеров по-прежнему остаются операторы-мужчины.





— Помню, что на первой практике кто-то сказал: «Даже не надейся работать оператором», — вспоминает девушка. — Но тогда у меня был юношеский максимализм, и эти замечания я просто игнорировала. Сейчас понимаю: заказчик чаще отдает предпочтение операторам-мужчинам, потому что все еще есть стереотип, мол, девушке не по силам таскать оборудование. Хотя камеры и объективы сейчас легкие. Однажды я работала с техникой, которая весила около 20 килограммов. И ничего, справилась.

Ксения говорит о том, что у операторов-девушек есть и свои плюсы.

— Я заметила, что рядом с ними люди становятся более открытыми. Это действительно важно для документального кино. А еще женщинам-операторам в первую очередь важны не технические параметры оборудования, а эстетическая составляющая кадра.





Родители относятся к работе девушки с пониманием, но иногда все-таки говорят о том, что хотели бы видеть дочь в другой сфере.

— Их беспокоит мой нестабильный заработок, — признается девушка. — Время от времени мама напоминает о том, что учитель музыки — хорошая профессия. Папа же просто говорит: «Ксюша, старайся не поднимать тяжелое».

Сама девушка не считает свой труд слишком тяжелым:

— Иногда неприятно работать в -15°С или в +37°С, но в любом случае я получаю колоссальное удовольствие от всего процесса: начиная с подготовки к съемкам и заканчивая просмотром конечного результата.

«Чтобы восстановить баланс, иду гулять с собакой в лес»

Так как работа у нашей героини проектная, распорядок дня девушка выстраивает сама.





— У меня есть режим сна: стараюсь вставать в 6.00 и ложиться в 22.00. По утрам два часа гуляю с собакой, потом еду на работу или занимаюсь своим развитием: рисую, читаю книги, играю на гитаре, — рассказывает Ксения. — Пробовала заниматься в тренажерном зале, но мне не понравилось. Я выбрала йогу. Бывает такое, что мне совсем ничего не хочется: тогда, чтобы восстановить баланс, иду гулять с собакой в лес.

Кстати, двигается героиня много: по ее словам, обычно она «нахаживает» около 20 тысяч шагов в день. В питании Ксения придерживается здоровых привычек, старается употреблять много овощей и фруктов.

— Я предпочитаю готовить сама: ничего сложного не придумываю, все максимально полезно и просто.





Конечно, Ксения любит смотреть кино:

— В первую очередь для меня важна именно визуальная составляющая фильма. Некрасивые стараюсь не смотреть: это развращает вкус. Перед тем, как идти в кино, я узнаю не о том, кто режиссер, а о том, кто оператор фильма.

Пока Ксения серьезно не задумывалась о том, чтобы сменить сферу деятельности, потому что она обожает свою работу:

— Мысли о переменах чаще всего появляются зимой, когда проектов мало. А я живу надеждой от фильма к фильму. Хотелось бы более полно реализовывать свой творческий потенциал. И это гораздо тяжелее, чем носить съемочное оборудование. Я живу настоящим и принимаю любой вариант будущего, каким бы он ни был. Пока мечтаю снять полнометражный игровой фильм. Радует, что сейчас время молодых режиссеров, которые смотрят на портфолио, а не на пол.





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