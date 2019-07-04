Скандал: олимпийских чемпионов обвинили в получении взятки при выборе столицы Олимпиады-2016





Сергей Бубка





Кабрал среди прочего назвал фамилии украинского легкоатлета, победителя Олимпийских игр 1988 года, Сергея Бубку и российского пловца, четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова, сообщает канадский сайт GamesBids.com.





Губернатор, проходящий по делу о коррупции и других финансовых злоупотреблениях, утверждает, что он подкупил не менее девяти человек, чтобы заручиться победой для Рио-де-Жанейро, и потратил на эти цели не менее двух миллионов долларов.





По словам Кабрала, о переводе денег были осведомлены экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и бывший мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс.





Согласно показаниям Сержиу Кабрала, в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Нузман намекнул ему, что Диак сможет обеспечить Рио «пять или шесть голосов» в обмен на 1,5 миллиона долларов.









В итоге по итогам трех раундов победила заявка Рио-де-Жанейро (66 голосов), причем соперничавший с Рио Мадрид получил лишь 32 голоса.





Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года и стали первой летней Олимпиадой в Южной Америке.





Напомним, в августе 2018 года французское издание Le Monde сообщило, что Бубка мог участвовать в схеме по скупке голосов при выборе столицы Олимпиады-2016. Сразу после появления информации в прессе функционер обратился в комиссии по этики Международного олимпийского комитета и ИAAФ и опроверг все обвинения.





Тогда Бубка смог избежать наказания.