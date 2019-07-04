Праздничная трагедия

Это трагическое совпадение – праздник и смерть – дают поводы для многочисленных комментариев. Некоторые блогеры на самых разных платформах уже начали писать о том, кто виноват.





Не думаю, что в случившемся виновен кто-то, кроме производителя. Невозможно проверить каждый заряд в отдельности, невозможно предугадать изменение траектории полета каждого заряда. Единственная проверка – как раз выстрел. Выстрелили.





в Уручье (как и в Чижовке - прим. БП), где во время салюта снаряд тоже разорвался слишком близко от земли, дальнейшие выстрелы немедленно прекратили . Судя по всему, командовавший салютом в военном городке принял единственно возможное решение: пусть меня уволят за то, что я отменил стрельбу, чем за то, что она продолжалась после нештатной ситуации. Показательно, что. Судя по всему, командовавший салютом в военном городке принял единственно возможное решение: пусть меня уволят за то, что я отменил стрельбу, чем за то, что она продолжалась после нештатной ситуации.









Сейчас будет идти следствие. Судя по оперативности реакции и Следственного комитета, и Министерства обороны, власть поняла, что скрывать трагедию смысла не имеет, и чем раньше и полнее будет дана информация, тем лучше. Будет правильно, если такой позиции она будет придерживаться в ходе всего следствия.





Не думаю, что общество сейчас должно продолжить «топтание» по министру Равкову в связи со случившимся. Руководству Министерства можно, скорее, предъявить претензии по поводу танков, экипажи которых второй год подряд не в состоянии справиться с управлением и пугают минчан.





Министр не проверяет лично качество закупленных фейерверков, не определяет места, где должны стоять орудия во время салюта. Это не его функция. Так что если генерала и уберут с должности, то, как говорится, «по совокупности заслуг» и для того, чтобы не вставал вопрос о безнаказанности высоких должностных лиц.













Но вот что совершенно очевидно: необходимо наконец отказаться от военизированных игр с техникой посреди двухмиллионного города. Проведите парад, демонстрируя навыки солдат, их выправку, красоту строя марширующих колонн.





Танки на улицах города? Точно не нужно. Организуйте репортаж с полигона. Фейерверк? Может быть. Тогда закупайте заряды непосредственно у производителя, а не у перекупщика, и пусть производитель несет ответственность.





Мы вернемся к теме после того, как закончится следствие. Тогда можно будет говорить более подробно.