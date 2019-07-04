ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Праздничная трагедия

05.07.2019 08:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Случилось страшное. Во время салюта по случаю "дня независимости" погиб человек, еще несколько получили ранения. Ужас дочери, на глазах которой погибает мать, невозможно представить.

Праздничная трагедия
Это трагическое совпадение – праздник и смерть – дают поводы для многочисленных комментариев. Некоторые блогеры на самых разных платформах уже начали писать о том, кто виноват. 

Не думаю, что в случившемся виновен кто-то, кроме производителя. Невозможно проверить каждый заряд в отдельности, невозможно предугадать изменение траектории полета каждого заряда. Единственная проверка – как раз выстрел. Выстрелили.

Показательно, что в Уручье (как и в Чижовке - прим. БП), где во время салюта снаряд тоже разорвался слишком близко от земли, дальнейшие выстрелы немедленно прекратили. Судя по всему, командовавший салютом в военном городке принял единственно возможное решение: пусть меня уволят за то, что я отменил стрельбу, чем за то, что она продолжалась после нештатной ситуации.


Сейчас будет идти следствие. Судя по оперативности реакции и Следственного комитета, и Министерства обороны, власть поняла, что скрывать трагедию смысла не имеет, и чем раньше и полнее будет дана информация, тем лучше. Будет правильно, если такой позиции она будет придерживаться в ходе всего следствия.

Не думаю, что общество сейчас должно продолжить «топтание» по министру Равкову в связи со случившимся. Руководству Министерства можно, скорее, предъявить претензии по поводу танков, экипажи которых второй год подряд не в состоянии справиться с управлением и пугают минчан. 

Министр не проверяет лично качество закупленных фейерверков, не определяет места, где должны стоять орудия во время салюта. Это не его функция. Так что если генерала и уберут с должности, то, как говорится, «по совокупности заслуг» и для того, чтобы не вставал вопрос о безнаказанности высоких должностных лиц.



Но вот что совершенно очевидно: необходимо наконец отказаться от военизированных игр с техникой посреди двухмиллионного города. Проведите парад, демонстрируя навыки солдат, их выправку, красоту строя марширующих колонн. 

Танки на улицах города? Точно не нужно. Организуйте репортаж с полигона. Фейерверк? Может быть. Тогда закупайте заряды непосредственно у производителя, а не у перекупщика, и пусть производитель несет ответственность.

Мы вернемся к теме после того, как закончится следствие. Тогда можно будет говорить более подробно.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Случилось страшное. Во время салюта по случаю "дня независимости" погиб человек, еще несколько получили ранения. Ужас дочери, на глазах которой погибает мать,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Чудеса случаются, или Пора разводить мосты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика