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Праздничная трагедия
Источник материала: Партизан
Случилось страшное. Во время салюта по случаю "дня независимости" погиб человек, еще несколько получили ранения. Ужас дочери, на глазах которой погибает мать, невозможно представить.
Это трагическое совпадение – праздник и смерть – дают поводы для многочисленных комментариев. Некоторые блогеры на самых разных платформах уже начали писать о том, кто виноват.
Не думаю, что в случившемся виновен кто-то, кроме производителя. Невозможно проверить каждый заряд в отдельности, невозможно предугадать изменение траектории полета каждого заряда. Единственная проверка – как раз выстрел. Выстрелили.
Показательно, что
Сейчас будет идти следствие. Судя по оперативности реакции и Следственного комитета, и Министерства обороны, власть поняла, что скрывать трагедию смысла не имеет, и чем раньше и полнее будет дана информация, тем лучше. Будет правильно, если такой позиции она будет придерживаться в ходе всего следствия.
Не думаю, что общество сейчас должно продолжить «топтание» по министру Равкову в связи со случившимся. Руководству Министерства можно, скорее, предъявить претензии по поводу танков, экипажи которых второй год подряд не в состоянии справиться с управлением и пугают минчан.
Министр не проверяет лично качество закупленных фейерверков, не определяет места, где должны стоять орудия во время салюта. Это не его функция. Так что если генерала и уберут с должности, то, как говорится, «по совокупности заслуг» и для того, чтобы не вставал вопрос о безнаказанности высоких должностных лиц.
Но вот что совершенно очевидно: необходимо наконец отказаться от военизированных игр с техникой посреди двухмиллионного города. Проведите парад, демонстрируя навыки солдат, их выправку, красоту строя марширующих колонн.
Танки на улицах города? Точно не нужно. Организуйте репортаж с полигона. Фейерверк? Может быть. Тогда закупайте заряды непосредственно у производителя, а не у перекупщика, и пусть производитель несет ответственность.
Мы вернемся к теме после того, как закончится следствие. Тогда можно будет говорить более подробно.
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Случилось страшное. Во время салюта по случаю "дня независимости" погиб человек, еще несколько получили ранения. Ужас дочери, на глазах которой погибает мать,...
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