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Украинские спецслужбы вывезли из "ДНР" бывшего начальника ПВО - важного свидетеля по делу сбитого Боинга

05.07.2019 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады так называемой "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом в разговоре со СМИ сообщил адвокат Роман Гонтарёв.



По словам защитника, служба безопасности Украины задержала Цемаха 27 июня в его квартире в городе Снежное. Именно рядом с этим городом в июле 2014 года был сбит "Боинг" авиакомпании "Малайзийские авиалинии". Затем бывшего военнослужащего "ДНР" переправили на территорию, подконтрольную Украине. 

Факт задержания Цемаха Русской службе Би-би-си подтвердила также его дочь, проживающая на территории "ДНР". В социальных сетях писали, что задержанного вывезли через пропускной пункт "Марьинка" на инвалидной коляске под видом парализованного пенсионера и по подложным документам.

По словам защитника, в Киев Цемаха доставили 28 июня. На следующий день суд арестовал задержанного на два месяца. В Украине бывшего военнослужащего обвиняют в создании террористической группы. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Дочь Цемаха связывает задержание отца с тем, что в 2014 году он был "начальником ПВО" в Снежном. Однако, по её словам, Цемах занял этот пост в октябре, уже после авиакатастрофы. Родственники опасаются, что задержанного хотят сделать ответственным за сбитый самолёт.

Спецслужбы Украины информацию пока не прокомментировали.


Самолет "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур, потерпел крушение над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Погибли все 298 человек на борту.

В июне прокуратура Нидерландов выдвинула официальные обвинения в убийстве против троих граждан России, среди которых бывший командующий силами сепаратистов Игорь Гиркин (Стрелков), и одного гражданина Украины, воевавших на стороне "ДНР". 

Следствие считает, что они несут ответственность за доставку зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого, предположительно, был сбит лайнер, на подконтрольную сепаратистам территорию.

 
 
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Украинский суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады так называемой "ДНР" Владимира Цемаха. Об этом в разговоре со СМИ сообщил...
 
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