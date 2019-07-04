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Россия и Чехия договорились о сохранении авиарейсов до конца лета

05.07.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Власти России и Чехии договорились о сохранении существующего объема авиаперевозок до конца лета.

В Москве предложили отложить решение спорных вопросов, объясняя это заботой о людях и туристическим сезоном. Ранее из-за спора двух стран чуть не отменили большую часть рейсов.

"Министерства транспорта Чешской республики и Российской Федерации согласились на сохранение существующего состояния воздушного движения. К концу лета стороны продолжат переговоры по определению структуры дальнейшего сотрудничества", - говорится в заявлении министерства транспорта Чехии.

В свою очередь в минтрансе России заявили, что это Москва предложила авиационным властям Чехии отложить решение спорных вопросов, поскольку отмены перелетов пришлись на сезон, когда многие россияне планировали лететь в отпуска. "Забота о пассажирах является приоритетом деятельности транспортных министерств двух стран", - говорится в заявлении.

Чешское министерство также сослалось на риск "снижения комфорта пассажиров".

О чем был спор

2 июля российские авиакомпании "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и "Победа" отменили ряд рейсов в Чехию, сославшись на решение авиационных властей страны аннулировать разрешения на полеты.

Министерство транспорта России обвинило власти Чехии в нарушении соглашения о воздушном сообщении между странами.

Минтранс Чехии сообщил, что причиной конфликтной ситуации стало "отсутствие согласия между авиационными властями" двух стран. В частности, Чехию не устроили условия транссибирских маршрутов, которые Россия предложила для авиакомпании Czech Airlines.

Однако уже через несколько часов чешский минтранс заявил, что полеты российских авиакомпаний вновь разрешены - но только до 7 июля. Как пояснили в ведомстве, именно до этой даты Россия разрешила Czech Airlines выполнять рейсы по транссибирскому маршруту Прага - Сеул.

Как писала газета "Коммерсант", решение чешских властей о запрете полетов российских авиакомпаний стало ответом на действия России. Якобы российская сторона хотела, чтобы Чехия предоставила двум российским авиакомпаниям дополнительные частоты по маршруту Москва - Прага, но получила отказ и в ответ перекрыла чешским авиакомпаниям транссибирские перелеты.

Чешский портал Aktualne.cz также писал, что решение властей Чехии было связано с тем, что российские власти отменили заранее согласованные договоренности о полетах Czech Airlines над Сибирью до Сеула.

Иностранные компании платят за полеты над Сибирью с середины 1970-х годов. По оценке "Коммерсанта", Россия получает от этого от 600 до 800 млн долларов в год (39-52 млрд рублей).

 
 
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Власти России и Чехии договорились о сохранении существующего объема авиаперевозок до конца лета.
 
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