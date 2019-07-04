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Бывшему зампреду Мингорисполкома Доморацкому сегодня суд огласит приговор

05.07.2019 07:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Центрального района Минска огласит сегодня приговор бывшему зампреду Мингориспоклома, начальнику ГУПР Андрею Доморацкому, сообщили в суде.



Напомним, прокурор запросил для него 13 лет лишения свободы, обвиняемый свою вину категорически не признает.

Обвиняемый был задержан около 1,5 лет назад по подозрению в коррупционных преступлениях - ему предъявлено обвинение в получении взяток, хищении и превышении служебных полномочий. Судить Доморацкого начали 17 апреля 2019 года. 

Доморацкий с момента задержания находится под стражей и содержится в СИЗО N1 на улице Володарского в Минске. Прокурор попросил для него 13 лет лишения свободы. Защищает Доморацкого адвокат из топ-10 белорусских адвокатов Дмитрий Горячко-старший.

"Судебное постановление в отношении Доморацкого будет оглашено 5 июля в 11:00", - сообщили Sputnik в пятницу в суде.

Доморацкого обвиняют по нескольким  коррупционным статьям: за получение взятки в размере 2,5 тысячи долларов за помощь в открытии летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске, за злоупотребление властью - по версии стороны обвинения, Доморацкий отдавал распоряжения, в результате чего бюджет города не получил 3 миллиона рублей, а также по ст. 210 "Хищение" - речь идет о том, что обвиняемый отдавал приказы своим подчиненным начислять себе необоснованные премии.

Обвиняемый ни на стадии предварительного обвинения, ни в суде вины не признал, а в последнем слове заявил: "Можете расстрелять меня, но я не брал взяток".

Адвокат во время прений заявил, что находится в шоке от срока, который запросил прокурор. Гособвинитель же считает, что вина Доморацого доказана и попросил суд назначить ему 13 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Центрального района Минска огласит сегодня приговор бывшему зампреду Мингориспоклома, начальнику ГУПР Андрею Доморацкому, сообщили в суде.
 
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