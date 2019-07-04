Бывшему зампреду Мингорисполкома Доморацкому сегодня суд огласит приговор









Напомним, прокурор запросил для него 13 лет лишения свободы, обвиняемый свою вину категорически не признает.





Обвиняемый был задержан около 1,5 лет назад по подозрению в коррупционных преступлениях - ему предъявлено обвинение в получении взяток, хищении и превышении служебных полномочий. Судить Доморацкого начали 17 апреля 2019 года.





Доморацкий с момента задержания находится под стражей и содержится в СИЗО N1 на улице Володарского в Минске. Прокурор попросил для него 13 лет лишения свободы. Защищает Доморацкого адвокат из топ-10 белорусских адвокатов Дмитрий Горячко-старший.





"Судебное постановление в отношении Доморацкого будет оглашено 5 июля в 11:00", - сообщили Sputnik в пятницу в суде.





Доморацкого обвиняют по нескольким коррупционным статьям: за получение взятки в размере 2,5 тысячи долларов за помощь в открытии летнего кафе Golden coffee на улице Кирова в Минске, за злоупотребление властью - по версии стороны обвинения, Доморацкий отдавал распоряжения, в результате чего бюджет города не получил 3 миллиона рублей, а также по ст. 210 "Хищение" - речь идет о том, что обвиняемый отдавал приказы своим подчиненным начислять себе необоснованные премии.





Обвиняемый ни на стадии предварительного обвинения, ни в суде вины не признал, а в последнем слове заявил: "Можете расстрелять меня, но я не брал взяток".





Адвокат во время прений заявил, что находится в шоке от срока, который запросил прокурор. Гособвинитель же считает, что вина Доморацого доказана и попросил суд назначить ему 13 лет лишения свободы.