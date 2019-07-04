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Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» подозревается в отмывании денег
05.07.2019 09:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbc.ru
Риза Азиз, соучредитель голливудской продюсерской компании Red Granite Pictures, обвинен в пяти эпизодах преступлений на общую сумму 248 млн долларов.
Малайзия обвинила одного из продюсеров фильма «Волк с Уолл-стрит» и пасынка бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака в отмывании денег, сообщает
Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в мае прошлого года предъявили обвинения в коррупции и хищении средства через государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad. Дело, связанное с 1MDB о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США.
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Риза Азиз, соучредитель голливудской продюсерской компании Red Granite Pictures, обвинен в пяти эпизодах преступлений на общую сумму 248 млн долларов.
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