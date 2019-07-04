Продюсер фильма «Волк с Уолл-стрит» подозревается в отмывании денег

Источник материала: Ежедневник



фото: rbc.ru

Риза Азиз, соучредитель голливудской продюсерской компании Red Granite Pictures, обвинен в пяти эпизодах преступлений на общую сумму 248 млн долларов.

Малайзия обвинила одного из продюсеров фильма «Волк с Уолл-стрит» и пасынка бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака в отмывании денег, сообщает РБК .



По версии следствия, его продюсерская компания профинансировала три фильма, используя средства, которые, как они подозревают, были украдены у государственного фонда 1Malaysia Development Berhad (1MDB). Каждый из эпизодов грозит ему штрафом до 5 млн ринггитов (около 1,2 млн долларов) и тюремным сроком до пяти лет.



Риза Азиз свою вину отрицает.

Бывшему премьер-министру Малайзии Наджибу Разаку в мае прошлого года предъявили обвинения в коррупции и хищении средства через государственный инвестиционный фонд 1Malaysia Development Berhad. Дело, связанное с 1MDB о предполагаемом отмывании денег и взяточничестве расследуется по меньшей мере шестью странами, включая Сингапур, Швейцарию и США.



Как сообщал ранее Reuters, Минюст США заявил в гражданских исках, что более 4,5 млрд долларов из 1MDB были отмыты через сложную сеть транзакций и подставных компаний с 2009 по 2014 год. Азиз не признал себя виновным и отрицает правонарушения.



