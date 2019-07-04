Первое «класико» сезона. Анонс 14-го тура ЧБ

Источник материала: Tut.by

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5 июня начнется 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу , откроет который первое «класико» сезона. На стадионе «Трактор» в 18.45 минское «Динамо» сыграет против БАТЭ.

Не будем смотреть на расположение клубов в турнирной таблице. Это противостояние все равно вызывает огромный интерес. Не меньший, чем «нео-класико» : БАТЭ против брестского «Динамо».



Кто будет больше радоваться на стадионе «Трактор» после «класико»?

В этом году столичный клуб не так успешно выступает, как в прошлые годы. Долгое время в межсезонье команда была без главного тренера, потом нащупывала свою игру. Затем случился очередной приход Сергея Гуренко, чистка рядов. И к экватору чемпионата легендарный клуб пока расположился на четвертом месте.

У БАТЭ дела идут чуть получше, хотя команда из Борисова и не возглавляет чемпионскую гонку, а ведет упорное преследование брестского «Динамо». Хорошей новостью можно считать то, что основной голкипер Денис Щербицкий приступил к тренировкам. Впрочем, Антон Чичкан вполне прилично защищал ворота чемпионов. Доверит ли ему рамку сегодня Алексей Бага?

Напомним, что уже на будущей неделе белорусские клубы начнут очередной еврокубковый путь. Наверняка это держат в голове тренеры. Увидим ли мы эксперименты с составами? Пожалуй, скамейка запасных у БАТЭ будет подлиннее, чем у «Динамо».

6 июля хороший матч пройдет в Витебске. Туда приедет лидер и проверит, воспользовался ли тренерский штаб «Витебска» шпаргалкой, которая висела в раздевалке брестского «Динамо». Это была почти цитата из сообщения в твитере динамовцев. Правда, его потом удалили. Но он успел разойтись по СМИ.

Что же, команде Ясинского при аншлаге, вероятность которого весьма высока, ничего не остается, как лечь костьми и наказать Брест.

Видео: АБФФ ТВ

Все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

Кроме суперматча в Минске, в первый день тура сыграют «белазовцы»:

«Динамо» (Минск) — БАТЭ, 18.45;



«Торпедо-БелАЗ» — «Дняпро-МЧЗ», 20.45.



6 июля тоже будет интересно:

РЦОР-БГУ — «Неман», 17.00;



«Шахтер» — ФК «Минск», 18.45;



ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест), 20.45.



7 июля свои матчи сыграют обитатели дна чемпионата:

«Ислочь» — «Славия», 16.00;



ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 18.00;



ФК «Гомель» — ФК «Городея», 19.45.



Положение в чемпионате после 13-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 13 10 3 0 31 7 33 2 БАТЭ 13 10 1 2 22 4 31 3 Шахтер 13 9 1 3 19 9 28 4 Динамо (Минск) 13 8 1 4 19 12 25 5 Торпедо-БелАЗ 13 7 3 3 20 11 24 6 Ислочь 13 7 1 5 16 14 22 7 ФК Городея 13 5 4 4 10 12 19 8 Славия 13 5 3 5 16 15 18 9 Неман 13 5 1 7 14 19 16 10 ФК Витебск 13 4 4 5 13 17 16 11 ФК Минск 13 2 6 5 13 18 12 12 РЦОР-БГУ 13 2 5 6 16 31 11 13 Дняпро-МЧЗ 13 2 4 7 11 20 10 14 ФК Слуцк 13 2 4 7 10 24 10 15 ФК Гомель 13 2 2 9 21 26 8 16 Торпедо (Минск) 13 1 3 9 3 15 6

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