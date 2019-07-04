ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Первое «класико» сезона. Анонс 14-го тура ЧБ

05.07.2019 09:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Партнер проекта

5 июня начнется 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу, откроет который первое «класико» сезона. На стадионе «Трактор» в 18.45 минское «Динамо» сыграет против БАТЭ.

Не будем смотреть на расположение клубов в турнирной таблице. Это противостояние все равно вызывает огромный интерес. Не меньший, чем «нео-класико»: БАТЭ против брестского «Динамо».


Кто будет больше радоваться на стадионе «Трактор» после «класико»?

В этом году столичный клуб не так успешно выступает, как в прошлые годы. Долгое время в межсезонье команда была без главного тренера, потом нащупывала свою игру. Затем случился очередной приход Сергея Гуренко, чистка рядов. И к экватору чемпионата легендарный клуб пока расположился на четвертом месте.

У БАТЭ дела идут чуть получше, хотя команда из Борисова и не возглавляет чемпионскую гонку, а ведет упорное преследование брестского «Динамо». Хорошей новостью можно считать то, что основной голкипер Денис Щербицкий приступил к тренировкам. Впрочем, Антон Чичкан вполне прилично защищал ворота чемпионов. Доверит ли ему рамку сегодня Алексей Бага?

Напомним, что уже на будущей неделе белорусские клубы начнут очередной еврокубковый путь. Наверняка это держат в голове тренеры. Увидим ли мы эксперименты с составами? Пожалуй, скамейка запасных у БАТЭ будет подлиннее, чем у «Динамо».

6 июля хороший матч пройдет в Витебске. Туда приедет лидер и проверит, воспользовался ли тренерский штаб «Витебска» шпаргалкой, которая висела в раздевалке брестского «Динамо». Это была почти цитата из сообщения в твитере динамовцев. Правда, его потом удалили. Но он успел разойтись по СМИ.

Что же, команде Ясинского при аншлаге, вероятность которого весьма высока, ничего не остается, как лечь костьми и наказать Брест.

Видео: АБФФ ТВ

Все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV.

Кроме суперматча в Минске, в первый день тура сыграют «белазовцы»:

«Динамо» (Минск) — БАТЭ, 18.45;

«Торпедо-БелАЗ» — «Дняпро-МЧЗ», 20.45.

6 июля тоже будет интересно:

РЦОР-БГУ — «Неман», 17.00;

«Шахтер» — ФК «Минск», 18.45;

ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест), 20.45.

7 июля свои матчи сыграют обитатели дна чемпионата:

«Ислочь» — «Славия», 16.00;

ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 18.00;

ФК «Гомель» — ФК «Городея», 19.45.

Положение в чемпионате после 13-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 13 10 3 0 31 7 33
2 БАТЭ 13 10 1 2 22 4 31
3 Шахтер 13 9 1 3 19 9 28
4 Динамо (Минск) 13 8 1 4 19 12 25
5 Торпедо-БелАЗ 13 7 3 3 20 11 24
6 Ислочь 13 7 1 5 16 14 22
7 ФК Городея 13 5 4 4 10 12 19
8 Славия 13 5 3 5 16 15 18
9 Неман 13 5 1 7 14 19 16
10 ФК Витебск 13 4 4 5 13 17 16
11 ФК Минск 13 2 6 5 13 18 12
12 РЦОР-БГУ 13 2 5 6 16 31 11
13 Дняпро-МЧЗ 13 2 4 7 11 20 10
14 ФК Слуцк 13 2 4 7 10 24 10
15 ФК Гомель 13 2 2 9 21 26 8
16 Торпедо (Минск) 13 1 3 9 3 15 6

Партнер проекта:

Что: «Динамо» (Минск) — БАТЭ, 14-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Когда: 5 июля, 18.45

Где: Минск, стадион «Трактор»

Сколько: от 2 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Что: БАТЭ — «Пяст», 1-й раунд квалификации Лиги чемпионов

Когда: 10 июля, 20.00

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 4 рублей

КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН

Опрос

Кто победит в первом "класико" сезона?

1 голос

Результаты опроса

 
Теги: Новости, Брест
 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Откроет 14-й тур матч в Минске - первое белорусское «класико» сезона.
 
Новости дня
Новости разные
 
Банки снизили ставки по рублевым вкладам. Посмотрели, сколько можно заработать на «длинных» сроках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика