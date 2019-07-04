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Первое «класико» сезона. Анонс 14-го тура ЧБ
Источник материала: Tut.by
5 июня начнется 14-й тур
Не будем смотреть на расположение клубов в турнирной таблице. Это противостояние все равно вызывает огромный интерес. Не меньший, чем
В этом году столичный клуб не так успешно выступает, как в прошлые годы. Долгое время в межсезонье команда была без главного тренера, потом нащупывала свою игру. Затем случился очередной приход Сергея Гуренко, чистка рядов. И к экватору чемпионата легендарный клуб пока расположился на четвертом месте.
У БАТЭ дела идут чуть получше, хотя команда из Борисова и не возглавляет чемпионскую гонку, а ведет упорное преследование брестского «Динамо». Хорошей новостью можно считать то, что основной голкипер
Напомним, что уже на будущей неделе белорусские клубы начнут очередной еврокубковый путь. Наверняка это держат в голове тренеры. Увидим ли мы эксперименты с составами? Пожалуй, скамейка запасных у БАТЭ будет подлиннее, чем у «Динамо».
6 июля хороший матч пройдет в Витебске. Туда приедет лидер и проверит, воспользовался ли тренерский штаб «Витебска» шпаргалкой, которая
Что же, команде Ясинского при аншлаге, вероятность которого весьма высока, ничего не остается, как лечь костьми и наказать Брест.
Видео:
Все матчи можно смотреть в прямом эфире на
Кроме суперматча в Минске, в первый день тура сыграют «белазовцы»:
«Динамо» (Минск) — БАТЭ, 18.45;
«Торпедо-БелАЗ» — «Дняпро-МЧЗ», 20.45.
6 июля тоже будет интересно:
ФК «Витебск» — «Динамо» (Брест), 20.45.
7 июля свои матчи сыграют обитатели дна чемпионата:
ФК «Слуцк» — «Торпедо» (Минск), 18.00;
ФК «Гомель» — ФК «Городея», 19.45.
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Откроет 14-й тур матч в Минске - первое белорусское «класико» сезона.
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