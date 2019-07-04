Банки снизили ставки по рублевым вкладам. Посмотрели, сколько можно заработать на «длинных» сроках

Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в белорусских рублях перестали стремиться к отметке 13% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас можно заработать за два или три года на национальной валюте.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Для начала — хорошая новость. В Белгазпромбанке появился безотзывный депозит на 2 года со ставкой 11% годовых. В этом же списке Паритетбанк , который принимает вклады и на 2, и на 3 года со ставкой 12,93% годовых.

Все остальные банки, к сожалению, не порадовали. На 0,24% годовых сократил ставку Альфа-Банк , на 0,2% сократили ставки Белгазпромбанк (по трехлетнему вкладу) и Банку ВТБ (по обоим предложенным вкладам). Банк Дабрабыт забрал у вкладчиков 0,64% годовых, Идея Банк — 0,28% (хотя в прошлом месяце поднимал на 0,24%), Франсабанк — 0,05% годовых.

Среди тех, кто подняд ставку, — МТБанк (плюс 0,01).

Банк Депозит Срок Ставка отзывный / безотзывный Альфа-Банк Альфа-Вклад

26 месяцев 12,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter

2 года / 3 года 13,1% / 13,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

2 года 10,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2, 3 года 12,6% безотзывный Беларусбанк Классик

2 года 12,58% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 12,68% безотзывный Белгазпромбанк На 2 года безотзывный — базовый

2 года 11% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 7,5% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 11% безотзывный Банк Решение Формула успеха

3 года 13,51% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный

2 года 12,3% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца 12,7% безотзывный МТБанк МТБелки

36 месяцев 13,51% безотзывный Паритетбанк Клевер

2,3 года 12,93% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12,93% безотзывный

Банк, депозит Срок, ставка Альфа-Банк Альфа-Вклад

26 месяцев 12,5% безотзывный Банк ВТБ (Беларусь) ВТБ-Enter

2 года / 3 года 13,1% / 13,3% безотзывный Банк БелВЭБ Сберегательный вкл@д

2 года 10,5% безотзывный Белагропромбанк Стандарт

2, 3 года 12,6% безотзывный Беларусбанк Классик

2 года 12,58% безотзывный Беларусбанк Классик детский

3 года 12,68% безотзывный Белгазпромбанк На 2 года безотзывный — базовый

2 года 11% безотзывный Белгазпромбанк Вклад на 3 года — выгодный

3 года 7,5% отзывный Белинвестбанк Личный выбор

2, 3 года 12,7% безотзывный БПС-Сбербанк Сохраняй

2, 3 года 11% безотзывный Банк Решение Формула успеха

3 года 13,51% безотзывный Банк Дабрабыт Капитальный

2 года 12,3% безотзывный Идея Банк Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца 12,7% безотзывный МТБанк МТБелки

36 месяцев 13,51% безотзывный Паритетбанк Клевер

2,3 года 12,93% безотзывный Статусбанк Запасливые бабки

2 года 7,5% отзывный Франсабанк Верный расчет

2 года 12,93% безотзывный

В свою очередь, белорусские компании предлагают облигации со ставками до 16% годовых. Максимальные ставки в белорусских рублях у ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» — 15% годовых на 3 года и СП ООО «Паркерпласт» — 16% годовых на 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца.

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