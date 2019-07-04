Банки снизили ставки по рублевым вкладам. Посмотрели, сколько можно заработать на «длинных» сроках

Для начала — хорошая новость. В Белгазпромбанке появился безотзывный депозит на 2 года со ставкой 11% годовых. В этом же списке Паритетбанк, который принимает вклады и на 2, и на 3 года со ставкой 12,93% годовых.
Все остальные банки, к сожалению, не порадовали. На 0,24% годовых сократил ставку Альфа-Банк, на 0,2% сократили ставки Белгазпромбанк (по трехлетнему вкладу) и Банку ВТБ (по обоим предложенным вкладам). Банк Дабрабыт забрал у вкладчиков 0,64% годовых, Идея Банк — 0,28% (хотя в прошлом месяце поднимал на 0,24%), Франсабанк — 0,05% годовых.
Среди тех, кто подняд ставку, — МТБанк (плюс 0,01).
Банк
Депозит
Срок
Ставка
отзывный / безотзывный
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
26 месяцев
12,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
2 года / 3 года
13,1% / 13,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
2 года
10,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2, 3 года
12,6%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
2 года
12,58%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
12,68%
безотзывный
Белгазпромбанк
На 2 года безотзывный — базовый
2 года
11%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,5%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
3 года
13,51%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 года
12,3%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 24 плюс
24 месяца
12,7%
безотзывный
МТБанк
МТБелки
36 месяцев
13,51%
безотзывный
Паритетбанк
Клевер
2,3 года
12,93%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,93%
безотзывный
Банк, депозит
Срок, ставка
Альфа-Банк
Альфа-Вклад
26 месяцев
12,5%
безотзывный
Банк ВТБ (Беларусь)
ВТБ-Enter
2 года / 3 года
13,1% / 13,3%
безотзывный
Банк БелВЭБ
Сберегательный вкл@д
2 года
10,5%
безотзывный
Белагропромбанк
Стандарт
2, 3 года
12,6%
безотзывный
Беларусбанк
Классик
2 года
12,58%
безотзывный
Беларусбанк
Классик детский
3 года
12,68%
безотзывный
Белгазпромбанк
На 2 года безотзывный — базовый
2 года
11%
безотзывный
Белгазпромбанк
Вклад на 3 года — выгодный
3 года
7,5%
отзывный
Белинвестбанк
Личный выбор
2, 3 года
12,7%
безотзывный
БПС-Сбербанк
Сохраняй
2, 3 года
11%
безотзывный
Банк Решение
Формула успеха
3 года
13,51%
безотзывный
Банк Дабрабыт
Капитальный
2 года
12,3%
безотзывный
Идея Банк
Фирменный онлайн 24 плюс
24 месяца
12,7%
безотзывный
МТБанк
МТБелки
36 месяцев
13,51%
безотзывный
Паритетбанк
Клевер
2,3 года
12,93%
безотзывный
Статусбанк
Запасливые бабки
2 года
7,5%
отзывный
Франсабанк
Верный расчет
2 года
12,93%
безотзывный
В свою очередь, белорусские компании предлагают облигации со ставками до 16% годовых. Максимальные ставки в белорусских рублях у ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» — 15% годовых на 3 года и СП ООО «Паркерпласт» — 16% годовых на 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца.
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