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Банки снизили ставки по рублевым вкладам. Посмотрели, сколько можно заработать на «длинных» сроках

05.07.2019 09:40 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ставки по длинным депозитам в белорусских рублях перестали стремиться к отметке 13% годовых. FINANCE.TUT.BY посмотрел, сколько сейчас можно заработать за два или три года на национальной валюте.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
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Для начала — хорошая новость. В Белгазпромбанке появился безотзывный депозит на 2 года со ставкой 11% годовых. В этом же списке Паритетбанк, который принимает вклады и на 2, и на 3 года со ставкой 12,93% годовых.

Все остальные банки, к сожалению, не порадовали. На 0,24% годовых сократил ставку Альфа-Банк, на 0,2% сократили ставки Белгазпромбанк (по трехлетнему вкладу) и Банку ВТБ (по обоим предложенным вкладам). Банк Дабрабыт забрал у вкладчиков 0,64% годовых, Идея Банк — 0,28% (хотя в прошлом месяце поднимал на 0,24%), Франсабанк — 0,05% годовых.

Среди тех, кто подняд ставку, — МТБанк (плюс 0,01).

Банк

Депозит

Срок

Ставка

отзывный / безотзывный

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

26 месяцев

12,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

2 года / 3 года

13,1% / 13,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

2 года

10,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2, 3 года

12,6%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

2 года

12,58%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

12,68%

безотзывный

Белгазпромбанк

На 2 года безотзывный — базовый

2 года

11%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,5%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

3 года

13,51%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 года

12,3%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца

12,7%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

36 месяцев

13,51%

безотзывный

Паритетбанк

Клевер

2,3 года

12,93%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,93%

безотзывный

Банк, депозит

Срок, ставка

Альфа-Банк

Альфа-Вклад

26 месяцев

12,5%

безотзывный

Банк ВТБ (Беларусь)

ВТБ-Enter

2 года / 3 года

13,1% / 13,3%

безотзывный

Банк БелВЭБ

Сберегательный вкл@д

2 года

10,5%

безотзывный

Белагропромбанк

Стандарт

2, 3 года

12,6%

безотзывный

Беларусбанк

Классик

2 года

12,58%

безотзывный

Беларусбанк

Классик детский

3 года

12,68%

безотзывный

Белгазпромбанк

На 2 года безотзывный — базовый

2 года

11%

безотзывный

Белгазпромбанк

Вклад на 3 года — выгодный

3 года

7,5%

отзывный

Белинвестбанк

Личный выбор

2, 3 года

12,7%

безотзывный

БПС-Сбербанк

Сохраняй

2, 3 года

11%

безотзывный

Банк Решение

Формула успеха

3 года

13,51%

безотзывный

Банк Дабрабыт

Капитальный

2 года

12,3%

безотзывный

Идея Банк

Фирменный онлайн 24 плюс

24 месяца

12,7%

безотзывный

МТБанк

МТБелки

36 месяцев

13,51%

безотзывный

Паритетбанк

Клевер

2,3 года

12,93%

безотзывный

Статусбанк

Запасливые бабки

2 года

7,5%

отзывный

Франсабанк

Верный расчет

2 года

12,93%

безотзывный

В свою очередь, белорусские компании предлагают облигации со ставками до 16% годовых. Максимальные ставки в белорусских рублях у ООО «ИНТЕРСТАЛЬ» — 15% годовых на 3 года и СП ООО «Паркерпласт» — 16% годовых на 4 года с выплатой процентов один раз в три месяца.

Для покупки облигаций либо консультации отправьте заявку специалисту:
Все доступные облигации белорусских компаний
 
Теги: Новости
 
 
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