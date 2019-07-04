ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей

05.07.2019 09:35 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства автомобилей на своих заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года.


Простой оказался недолгим — напомним, что производство было приостановлено 3 июля в связи с отсутствием поставок компонентов со стороны ООО «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода, изготавливающего для «АвтоВАЗа» бамперы, топливные баки, зеркала, элементы интерьера и прочие детали.

Похоже, что сторонам удалось договориться и тем самым избежать судебного разбирательства — поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства автомобилей на своих заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
На рейве или в хороводе. Как провести купальские выходные в Минске и за городом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика