«АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей

Источник материала: Tut.by

«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства автомобилей на своих заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года.





Простой оказался недолгим — напомним, что производство было приостановлено 3 июля в связи с отсутствием поставок компонентов со стороны ООО «Завод Автокомпонент» из Нижнего Новгорода, изготавливающего для «АвтоВАЗа» бамперы, топливные баки, зеркала, элементы интерьера и прочие детали.

Похоже, что сторонам удалось договориться и тем самым избежать судебного разбирательства — поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме.