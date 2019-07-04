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«АвтоВАЗ» возобновляет производство автомобилей
Источник материала: Tut.by
«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства автомобилей на своих заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года.
Простой оказался недолгим — напомним, что производство
Похоже, что сторонам удалось договориться и тем самым избежать судебного разбирательства — поставки возобновляются без дополнительных условий. Поставщик продолжит выполнять условия контракта и возобновляет поставки компонентов, сообщает пресс-служба «АвтоВАЗа». Взаимодействие и обсуждения с поставщиком будут продолжены в рабочем режиме.
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«АвтоВАЗ» объявил о возобновлении производства автомобилей на своих заводах в Тольятти и Ижевске с 5 июля 2019 года.
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