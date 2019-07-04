На рейве или в хороводе. Как провести купальские выходные в Минске и за городом

Источник материала: Tut.by

AFISHA.TUT.BY подготовила максимально разношерстный гид по выходным, которые выпадают на купальские праздники. Опирались, конечно же, на вкус минчан: мы подглядели статистику всех ивентов на уикенд и в каждом блоке — «Кино», «Концерты», «Театр», «Выставки», «Другое» — выделили страницы, которые вы чаще всего просматривали за последнюю неделю. Плюс добавили кое-что от себя. Только не сидите дома!

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Сходить в кино на премьеру — «Человек-паук»





Когда: все выходные. Где: во всех кинотеатрах. Сколько: от 5 рублей 50 копеек. КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Новинка — экранизация комиксов о супергерое с Томом Холландом в главной роли. Это сиквел картины 2017 года и уже 23-й (!) по счету фильм киновселенной Marvel. По сюжету Питер Паркер вместе с друзьями отправляется на летние каникулы в Европу. Однако отдохнуть приятелям вряд ли удастся — Питеру придется согласиться помочь Нику Фьюри раскрыть тайну существ, вызывающих стихийные бедствия и разрушения по всему континенту.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: если хочется экшена, но то-о-очно не про «Человека-паука», сходите на премьеру «Однажды в Стокгольме» об истории термина «стокгольмский синдром», возникшего после захвата шведского банка в 1973 году. Вот тут собрали те фильмы июльского проката, которые, на наш взгляд, стоят внимания.

Что смотреть в минских кинотеатрах?



«Богема». Фото: Павел Бас, vk.com/bolshoibelarus

«Богема» в Оперном — крайне поэтичная опера, настоящий французский спектакль: для него характерна легкость, ироничность, шарм, элементы театрализованности и карнавала. «Богема» уже дважды ставилась в Большом, на постановку третьей версии в Минск был приглашен знаменитый режиссер Александр Титель. Действие спектакля Титель переносит в 1910−1920-е годы и решает оперу в эстетике доминировавшего тогда модернизма, пространство буквально насыщено работами Дали и Пикассо, Сутина и Шагала — и это достаточно романтично, не находите? А, и еще. Тут активно используются компьютерные проекции — технологично! Рецензию мы, конечно же, писали .

Бонус от AFISHA.TUT.BY: похоже, вы выиграли джек-пот — на сегодняшний сеанс «Бетона» в РТБД все еще есть билеты, и это просто уоу! Визуальная поэзия — специально для вечера пятницы.

Лучшее в минских театрах

Заглянуть на любопытную выставку

Когда: с 5 июля, 19.00. Где: здание завода «Горизонт» . Сколько: бесплатно.

В шестом корпусе завода «Горизонт» на 4/5 этаже уже сегодня открывается персональная выставка Владимира Селивончика под названием «Тайны ночного леса». В своих работах автор использует сухие растения, мох, кору деревьев, растительный материал, что круто дополняет сказочные сюжеты картин. На открытии всех угостят ягодным чаем или даже пуншем. Прямо на выставке Владимир закончит одну из своих картин (бывает) — это будет своеобразным перформансом, чтобы вы увидели, что это такое — творческий процесс.

Выбираем интересные выставки

Заночевать в кинотеатре





В ночь с 5 на 6 июля сеть кинотеатров Silver Screen cinemas предлагает посмотреть три премьерные киноновинки по приятной цене с максимальным комфортом. Показывать будут нового «Человека-паука» , каннское золото «Паразиты» и «Клуб анонимных киллеров» . За все про все с вас попросят 19 рублей.

Сжечь подошвы на вечеринке «1−2−3−4»



Фото: vk.com/festival375minsk

Когда: 5 июля, 23.00. Где: Ok16 . Сколько: с репостом афиши сообщества во «ВКонтакте» до полуночи — 5 рублей, после полуночи — 10 рублей, без внимания к мероприятию — 15 рублей.

Это будет совместная вечеринка дружественных музыкальных формаций 1−2−3−4 и Foundamental. Так что гостей как минимум ждет мощнейший лайн-ап, за который отвечают Verde, Salut 80, Viikatory, Foundamental Dj’s и Elena Sizova.

Если останутся силы, затусить на FU-JI Tokyo



Фото с прошлой вечеринки FU-JI. Автор: 34mag.net

Когда: 6 июля, 23.00. Где: Ok16 . Сколько: 10 рублей.

Еще одна вечеринка там же, в Ok16, только уже на следующий день. В интервью TUT.BY электронщик Егор Кипа рассказал , что «FU-JI — туса чисто в японском стиле, ребята заморачиваются над декором, чтобы максимально передать атмосферу». Тематическая вечеринка пройдет в эту субботу, так что ожидается погружение столицы в японские мотивы. Восемь часов подряд для вас будут работать сразу 3 танцпола и более двадцати диджеев. К слову, первых 500 гостей угостят бесплатным коктейлем.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: осмелимся порекомендовать еще одну вечеринку — это тусовка 6 июля в «Хайде», у которой есть дневная и ночная части с разговорами по душам и романтическим техно-хаусом. Ловите!

Ночная жизнь Минска: выбираем вечеринку

Отметить Купалье за городом



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: 6 и 7 июля, с 12.00. Где: Парк-музей интерактивной истории «Сула» . Сколько: 10 рублей, школьники — 5 рублей, дошкольники — бесплатно.

В выходные в деревне Сула пройдет семейный фестиваль в честь традиционного славянского праздника. Пройдя через купальский портал, гости попадут в мир преданий и легенд с купальскими традициями: очищением огнем и водой, играми и танцами, испытаниями силы и ловкости. Будут хороводы для детей, встреча с персонажами белорусской мифологии, hand-made зона и многое другое. Ну и куда без гадания, приворотных зелий и оберегов? Приезжайте попрыгать через огонь и провести выходные ярко.

Идеи для семейного отдыха: куда пойти с детьми

Отдать свое тело джазу



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY. Носит иллюстративный характер

Когда: 6 июля, 20.30−23.00. Где: Верхний город . Сколько: бесплатно.

Каждую субботу «Джазовые вечера с Банком БелВЭБ» собирают меломанов у столичной Ратуши. В этом году минчане могли познакомиться с музыкантами почти со всех континентов. Но этот уикенд, увы, станет уже заключительным. Что на нем можно будет послушать: американца Джои ДеФранческо (он виртуозный джазовый органист и вокалист, дважды номинант на премию «Грэмми»), а еще аутентичный семейный джаз-дуэт из США The Baylor Project с качественным госпелом, блюзом и соулом.

Вот какие бесплатные фестивали пройдут в Минске летом.

Бонус от AFISHA.TUT.BY: с большими концертами на эти выходные, если честно, совсем туго, поэтому можно сходить в «Песочницу» , где атмосферно в любую погоду. Тем более что 6 июля с 18.00 за музыкальную составляющую отвечают приглашенные диджеи, а с 20.30 выступит дуэт Анны Гокинаевой и Саши Григорьева. В воскресенье, 7 июля, пройдет традиционный кинопросмотр с 14.00 на открытом воздухе. Все бесплатно.

Все концерты в Минске и регионах

Послушать комиков со всей страны



Фото носит иллюстративный характер

Когда: 7 июля, 20.00. Где: Coyote . Сколько: 10 рублей.

В баре «Койот» — негласной штаб-квартире белорусского стендапа — в это воскресенье выступят комики из Минска, Гомеля, Бреста и Витебска, кто именно — пока неизвестно. За вход у вас попросят 10 рублей.

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