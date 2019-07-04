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Российский политик: «Интернет может распространять яд античеловечности»
Источник материала: Tut.by
Интернет — это «паутина, в которую попадают доверчивые детские души». Об этом на заседании Совета при президенте России по реализации политики в сфере защиты семьи и детей заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко,
По словам сенатора, «интернет может распространять яд античеловечности». Сеть содержит в себе не только общение, но и явления, опасные для детей, — «призывы к суициду, торговля наркотиками, мошенничество», отметила она.
Матвиенко заявила о необходимости противодействовать существующим опасностям, используя при этом «социализирующий, воспитательный потенциал цифровых технологий». Она предложила создавать в интернете диалоговые площадки, «которые должны быть наполнены реальным жизненным смыслом, обеспечивающим диалог ученика и наставника».
В то же время Валерий Рязанский, глава комитета Совета Федерации России по социальной политике, не считает полный запрет возможным. По его словам, «можно обсудить вопрос о том, чтобы оставлять мобильные в специальных помещениях на время уроков». Ведь телефоны сегодня одновременно являются и средствами безопасности,
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Сеть содержит в себе не только общение, но и явления, опасные для детей, - «призывы к суициду, торговля наркотиками, мошенничество», отметила она.
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