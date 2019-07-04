Пенсионер поливал огород и погиб от удара током

Мужчина приехал с семьей на дачу, чтобы полить огород. Он использовал гидрофор и воду из ближайшего водоема.
В какой-то момент пенсионер, держась за кабель, зашел в водоем. В результате контакта предположительно ударом электрического тока он был смертельно травмирован, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.
Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.
Эксперты предупреждают: будьте осторожны с электроприборами и иным оборудованием, подключенным к электрической сети, особенно во влажных помещениях, в бассейнах, водоемах, так как вода является проводником электрического тока.