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Пенсионер поливал огород и погиб от удара током

05.07.2019 09:51 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Пенсионер поливал огород и погиб от удара током
Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь

Мужчина приехал с семьей на дачу, чтобы полить огород. Он использовал гидрофор и воду из ближайшего водоема.

В какой-то момент пенсионер, держась за кабель, зашел в водоем. В результате контакта предположительно ударом электрического тока он был смертельно травмирован, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

Эксперты предупреждают: будьте осторожны с электроприборами и иным оборудованием, подключенным к электрической сети, особенно во влажных помещениях, в бассейнах, водоемах, так как вода является проводником электрического тока. 

Пенсионер поливал огород и погиб от удара током
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Теги: Гродно
 
 
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