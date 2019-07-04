Пенсионер поливал огород и погиб от удара током

Источник материала: Аргументы и факты

Мужчина приехал с семьей на дачу, чтобы полить огород. Он использовал гидрофор и воду из ближайшего водоема.

В какой-то момент пенсионер, держась за кабель, зашел в водоем. В результате контакта предположительно ударом электрического тока он был смертельно травмирован, сообщили в Государственном комитете судебных экспертиз Беларуси.

Точную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.