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Попова и Бубку обвинили в получении взятки при выборе места проведения Олимпиады

05.07.2019 09:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший губернатор Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал заявил, что за поддержку заявки его города при выборе столицы Игр-2016 почетные члены Международного олимпийского комитета (МОК), включая четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова и украинского легкоатлета Сергея Бубку, получили от него взятки. Это заявление Кабрал сделал в федеральном суде Бразилии, пишет dw.


Экс-губернатор, проходящий по делу о коррупции и других финансовых злоупотреблениях, утверждает, что он подкупил не менее девяти человек, чтобы заручиться победой для Рио-де-Жанейро, и потратил на эти цели не менее 2 млн долларов.

По словам Кабрала, о переводе денег были осведомлены экс-президент Бразилии Луис Игнасиу Лула да Силва и бывший градоначальник Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэс.

Согласно показаниям Сержиу Кабрала, в августе 2009 года тогдашний глава Национального олимпийского комитета Бразилии Карлос Артур Нузман познакомил его с президентом Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламином Диаком. Нузман намекнул ему, что Диак сможет обеспечить Рио «пять или шесть голосов» в обмен на 1,5 млн долларов.

В итоге по итогам трех раундов победила заявка Рио-де-Жанейро (66 голосов), причем соперничавший с Рио Мадрид получил лишь 32 голоса. Игры в Рио-де-Жанейро прошли с 5 по 21 августа 2016 года и стали первой летней Олимпиадой в Южной Америке.

 
 
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Зкс-губернатор Рио-де-Жанейро заявил, что для победы подкупил не менее девяти человек и потратил около 2 млн долларов.
 
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