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В Пинске прошел митинг ко Дню Независимости

05.07.2019 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

>   В среду белорусы отметили один из самых значимых праздников страны – День Независимости Республики Беларусь и 75-ю годовщину освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 




  День Республики стал символом единства нашей страны, когда все от мала до велика вспоминают своих дедов и прадедов и благодарят их за великий подвиг. В Пинске празднования по традиции начались с торжественного митинга у мемориального комплекса.




  Почтить память павших собрались представители городских органов власти, организаций, предприятий и общественных объединений. С поздравительной речью к собравшимся обратился председатель горисполкома И.Г. Ребковец. Иван Григорьевич отметил, насколько важен для страны этот праздник.




  Призванный объединить всю нацию, он символизирует преемственность поколений, живет и будет жить в памяти тех, кто помнит дни нашей славы и гордости.




  Также слова благодарности  ветеранам выразил председатель суда Пинского района и города Пинска А.П. Омельянюк. 




  75 лет белорусский народ живет и трудится под мирным небом. Все что создано за это время, пронизано свидетельствами невероятного мужества и подвига отцов.




  И наша святая обязанность помнить об этом, воздавать почести и благодарности не только в государственный праздник, но и каждый день и повсеместно.




  Анна ВЕРЕНИЧ
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  В среду белорусы отметили один из самых значимых праздников страны – День Независимости Республики Беларусь и 75-ю годовщину освобождения Беларуси от...
 
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