Верховный суд не удовлетворил жалобу «Евроторга» на МАРТ

Источник материала: Ежедневник



фото: yandex.ru

Компания просила признать недействительным решение министерства, которое установило факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг».

4 июля Верховный суд рассмотрел дело по заявлению «Евроторга» о признании недействительным решения МАРТ. Решение суда было вынесено в пользу министерства. Таким образом, решение МАРТ, обвиняющее ритейлера в недобросовестной конкуренции, остается в силе.

Поводом для разбирательства около двух лет назад послужила жалоба компании «Широких». Она просила МАРТ провести расследование в Гомеле, где «Евроторг» якобы оказывал давление на поставщиков, требуя от них ухудшить условия работы с конкурентами, в частности, повысить для них цены.МАРТ провел разбирательство и вынес решение о том, что «Евроторг» действительно нарушил антимонопольное законодательство.

Вердикт Верховного суда, которым решение МАРТ признано правомерным, не устроил «Евроторг». Компания намерена доказать свою правоту.