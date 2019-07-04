ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Верховный суд не удовлетворил жалобу «Евроторга» на МАРТ

05.07.2019 09:52 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Верховный суд не удовлетворил жалобу «Евроторга» на МАРТ

фото: yandex.ru

Компания просила признать недействительным решение министерства, которое установило факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Евроторг».

4 июля Верховный суд рассмотрел дело по заявлению «Евроторга» о признании недействительным решения МАРТ. Решение суда было вынесено в пользу министерства. Таким образом, решение МАРТ, обвиняющее ритейлера в недобросовестной конкуренции, остается в силе.

Поводом для разбирательства около двух лет назад послужила жалоба компании «Широких». Она просила МАРТ провести расследование в Гомеле, где «Евроторг» якобы оказывал давление на поставщиков, требуя от них ухудшить условия работы с конкурентами, в частности, повысить  для них цены.МАРТ провел разбирательство и вынес решение о том, что «Евроторг» действительно нарушил антимонопольное законодательство.

Вердикт Верховного суда, которым решение МАРТ признано правомерным, не устроил «Евроторг». Компания намерена доказать свою правоту.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания просила признать недействительным решение министерства, которое установило факт нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сегодня США сильнее, чем когда-нибудь, будущее принадлежит американцам - Трамп
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика