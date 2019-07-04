Чей Ford? В Гомеле начали строить «МакДональдс» и снесли парковку - но есть проблема

Источник материала: Tut.by

Курьезный случай на строительной площадке у универмага «Гомель». На днях здесь приступили к строительству ресторана быстрого питания МакДональдс. Но у подрядчиков возникли кое-какие проблемы.



Фото : Станислав Журавский, «Это Гомель, детка»

Место строительства оградили забором, асфальтное покрытие с парковок, которые располагались у универмага сняли — но не везде: несколько квадратных метров асфальта пришлось оставить из-за машины, которую никто не хочет забирать. По всей видимости, хозяина Ford с российскими регистрационными номерами найти не удалось, машина продолжает стоять на парковке.

Пока она не сильно мешает процессу, но что с автомобилем делать дальше, когда на площадке появится строительная техника и краны, — не ясно.