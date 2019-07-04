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Чей Ford? В Гомеле начали строить «МакДональдс» и снесли парковку - но есть проблема

05.07.2019 09:56 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Курьезный случай на строительной площадке у универмага «Гомель». На днях здесь приступили к строительству ресторана быстрого питания МакДональдс. Но у подрядчиков возникли кое-какие проблемы.


Фото: Станислав Журавский, «Это Гомель, детка»

Место строительства оградили забором, асфальтное покрытие с парковок, которые располагались у универмага сняли — но не везде: несколько квадратных метров асфальта пришлось оставить из-за машины, которую никто не хочет забирать. По всей видимости, хозяина Ford с российскими регистрационными номерами найти не удалось, машина продолжает стоять на парковке.

Пока она не сильно мешает процессу, но что с автомобилем делать дальше, когда на площадке появится строительная техника и краны, — не ясно.

 
Теги: Гомель
 
 
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Курьезный случай на строительной площадке у универмага «Гомель». На днях здесь приступили к строительству ресторана быстрого питания МакДональдс. Но возникли...
 
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