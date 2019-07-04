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Чей Ford? В Гомеле начали строить «МакДональдс» и снесли парковку - но есть проблема
Источник материала: Tut.by
Курьезный случай на строительной площадке у универмага «Гомель». На днях здесь приступили к строительству ресторана быстрого питания МакДональдс. Но у подрядчиков возникли кое-какие проблемы.
Место строительства оградили забором, асфальтное покрытие с парковок, которые располагались у универмага сняли — но не везде: несколько квадратных метров асфальта пришлось оставить из-за машины, которую никто не хочет забирать. По всей видимости, хозяина Ford с российскими регистрационными номерами найти не удалось, машина продолжает стоять на парковке.
Пока она не сильно мешает процессу, но что с автомобилем делать дальше, когда на площадке появится строительная техника и краны, — не ясно.
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Курьезный случай на строительной площадке у универмага «Гомель». На днях здесь приступили к строительству ресторана быстрого питания МакДональдс. Но возникли...
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