День Независимости Республики Беларусь в Городке

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

3 июля наша Городокщина вместе со всей страной отпраздновала День Независимости Республики Беларусь. В этом году праздник стал особенно массовым и ярким. Мы отметили важную и значимую дату — 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Торжественные мероприятия на центральной площади города были приурочены и к 95-летию со дня образования Городокского района в тех границах, в которых он существует сегодня.





Праздничные мероприятия стартовали от здания райисполкома. Солдаты возложили гирлянду славы к памятному знаку 12-воинским соединениям, которые зимой 1943 г. в рамках Городокской наступательной операции освобождали наш город и район.







Сотни городокчан и гостей города присоединились к праздничному шествию, которое возглавили участники патриотической акции «Беларусь помнит!». Вместе с потомками по ул. Советской «прошли» солдаты и офицеры, мирные граждане и партизаны, те, кто дожил до Великой Победы, и те, кто погиб на фронтах Великой Отечественной и в тылу. С портретов на мирный Городок смотрели статные воины, пожилые мужчины и женщины, ещё совсем юные девушки и парни. Дружные ряды представителей трудовых коллективов учреждений и предприятий города и района, общественных организаций и объединений, молодёжи направились на центральную площадь города.

Данью уважения от сегодняшнего поколения, которое помнит и чтит подвиг дедов и прадедов, стали минута молчания, гирлянда славы, венки и цветы, возложенные к Вечному огню на мемориальном комплексе «Бессмертие», возле которого замер почётный пионерский караул.

— 75 лет назад, 3 июля 1944 г., советские войска освободили от оккупантов столицу нашей Родины — город-герой Минск. Именно этот день стал для каждого жителя нашей страны днём национальной гордости, доблести и славы, — обратился к ветеранам Великой Отечественной войны, городокчанам и гостям города председатель райисполкома Пётр Коробач. — Сегодня День Независимости на Городокщине встречают 14 ветеранов и 85 человек, пострадавших от последствий войны. Это люди, которые прошли непростые довоенные годы, страшное военное лихолетие и тяжёлый период восстановления страны. Их героизм, самоотверженность и стойкость служат достойным примером, являются незыблемой опорой для нашего национального самосознания. История учит: обрести суверенитет — мало. Нужно уметь его защитить, отстоять и сберечь. Самая высокая ценность, которую мы должны передать потомкам, это наша Родина, наша Беларусь. Сегодня, двигаясь вперёд, осуществляя задуманное, мы твёрдо знаем, что фундаментом всех достижений всегда были и будут гражданский мир и согласие, единство власти и народа, свобода и независимость страны. Приятно отметить, что добросовестный труд, энергия и талант лучших тружеников нашего района являются достойным продолжением традиций старших поколений. Искренно желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успеха в делах на благо нашей Родины.

В год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков Городокский район отмечает юбилейную дату в своей истории — 95 лет со дня образования. За эти десятилетия историю родного края писали люди, стоявшие у его истоков, те, кто выстоял в невероятных испытаниях войны, те, кто ценой невероятных усилий поднимал её из пепла. Их имена не канут в Лету, они сохранятся не только в памяти благодарных потомков. Накануне Дня Независимости районным исполнительным комитетом было принято решение учредить Книгу Славы Городокского района. Почётное право внести в неё первые страницы предоставили заслуженному работнику сельского хозяйства Республики Беларусь, Почётному гражданину Городокского района Василию Осипенко и выпускнице СШ № 2 г. Городка, золотой медалистке 2019 г. Ольге Карповой. Решением райисполкома в Книгу Славы внесены имена наших земляков Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы Аверченко Николая Ивановича, Ананьева Мартына Алексеевича, Богданова Григория Богдановича, Бумагина Иосифа Романовича, Гапеёнка Николая Ивановича, Козлова Арсентия Ефимовича, Королёва Павла Михайловича, Крумина Ивана Андреевича, полных кавалеров ордена Славы Дорощенко Ивана Васильевича и Янченко Ильи Платоновича. В торжественной обстановке Книга Славы передана в районный краеведческий музей. Она будет пополняться новыми страницами ежегодно во время празднования Дня Независимости Республики Беларусь.

На Городокщине проживают представители более 100 династий, которые трудятся в различных сферах народного хозяйства, из поколения в поколение передают самоотверженное отношение к своему делу, твёрдую уверенность в том, что работать нужно на совесть. На торжественном мероприятии, посвящённом Дню Независимости, именно им, людям нелёгкого труда, были отведены главные роли. Председатель районного объединения профсоюзов Ирина Дорощенко отметила лучших из лучших и вручила памятные подарки представителям трудовой династии Рудаковых — Ивановых, общий трудовой стаж которой в сельском хозяйстве составляет более 136 лет (основатели династии Рудаковы Николай Фёдорович и Галина Васильевна, продолжают их традиции дочь Наталья Николаевна Милевская и сын Сергей Николаевич Рудаков, внуки Вячеслав и Александр Рудаковы с супругами Илоной и Вероникой, невестка Нина Евгеньевна Рудакова — авт.), семье Петуховых, общий стаж работы которой в Городокском государственном аграрно-техническом колледже составляет 130 лет (начало династии положил Виктор Степанович Петухов, который был в техникуме механизатором, Надежда Степановна Петухова работала няней в детском саду техникума до его закрытия, сегодня трудовые традиции в коллективе продолжают их сын Вячеслав Викторович, его супруга Светлана Васильевна, внук основателя династии Павел, выпускник колледжа 2011 г.), членам семьи Шаметкиных, трудовая династия которых берёт начало с 1963 г. и насчитывает три поколения работников Максимовского психоневрологического дома-интерната, а общий стаж работы в учреждении составляет более 106 лет (основателями династии являются Шаметкины Николай Семёнович и Татьяна Павловна, не изменяют семейным традициям их дочь Светлана, внучки Валерия и Кристина).

На центральной площади развернулась выставка-презентация достижений предприятий и учреждений города и района. В городском сквере посетителей встречали на интерактивных площадках «Ретро-Городок», «Партизанская застава», «Полевая кухня», «Лесная школа», «Пошли в поход партизаны», «Красный уголок», «Партизанский медсанбат», работали выставка «О войне мы узнали из книг», фотопроект «О чём молчат Щелбовские леса», фотосушка «Хозяева лесов». Для самых маленьких городокчан, которых даже изредка накрапывающий дождь не задержал дома, в детском сквере организовали фестиваль красок «Бел-Holi», развернули свою работу аттракционы, торговали сладкой ватой, поп-корном, игрушками.

Городокщина гуляла весь день. Немного передохнув после насыщенной дневной программы, ближе к вечеру горожане опять отправились на центральную площадь. Здесь их ожидал, пожалуй, самый зрелищный и эффектный конкурс «Автоледи», участницы которого уже не первый год доказывают, что женщины за рулём не уступают мужчинам ни в мастерстве, ни в скорости реакции. Его организаторами по традиции выступили РО РОО «Белая Русь», РК ОО «БРСМ», райобъединение профсоюзов и отдел идеологической работы, культуры и по делам молодёжи райисполкома.











За звание «Автоледи-2019» сразились представительницы трудовых коллективов Городокского РОЧС, птицефабрики, лесхоза и райгаза. Участницам предстояло продемонстрировать своё водительское мастерство, умение презентовать себя на сцене и справляться с волнением на публике. Победу по сумме баллов на всех этапах одержала Анастасия Голубева (РОЧС).







На площади продефилировали участницы районного конкурса «Парад зонтиков». Ими стали 19 представительниц прекрасной половины коллективов предприятий и учреждений Городокщины. Они в очередной раз доказали, что наш край богат людьми с по-настоящему золотыми руками, творческими и неординарными личностями. Гран-при конкурса завоевали работники центральной районной больницы, которые изготовили зонт «Беларусь помнит!». Первое место жюри присудило Татьяне Павлёнок (ОАО «Птицефабрика Городок») — ажурный зонт в её исполнении — мечта любой настоящей модницы. Второе место заняла Елена Анцибалова, третье — коллектив яслей-сада № 2 г. Городка.











Под занавес мероприятия свой музыкальный подарок городокчанам сделали члены вокально-инструментального ансамбля эстрадной песни «АртМастер» из Псковской филармонии и участники творческих коллективов Городокского ГДК. Сотни жителей города и района приняли участие в гражданско-патриотической акции «Споём гимн вместе».

Яркую точку в праздновании Дня Независимости Республики Беларусь поставил красочный продолжительный салют, но и после его завершения шумные компании «зажигали» под весёлые мелодии.

3 июля 2019 г. — красный день календаря, праздник нашего единства и братства — дал старт новому году до очередного Дня Независимости, году, в течение которого мы должны собрать в общую копилку ещё больше достижений на благо родного края.

Любовь ШЛЕЙКО.