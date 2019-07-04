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«Без билета» и церемония закрытия: каким был последний день на фан-зоне II Европейских игр в Гомеле?

05.07.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

«Без билета» и церемония закрытия: каким был последний день на фан-зоне II Европейских игр в Гомеле?

30 июня площадка у Ледового дворца завершила работу.

В этот раз программа праздника была посвящена не только Евроиграм, но и Дню молодежи. По территории растянулись торговые объекты, развлечения для детей, а на главной сцене выступили популярные гомельские кавер-бэнды. Состоялся и областной этап республиканского молодёжного танцевального марафона «Огонь танца». Хедлайнером вечера стала группа «Без билета». После их выступления на главном экране началась церемония закрытия II Европейских игр.

Источник: http://gp.by

 
 
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30 июня площадка у Ледового дворца завершила работу. В этот раз программа праздника была посвящена не только Евроиграм, но и
 
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