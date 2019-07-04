«Без билета» и церемония закрытия: каким был последний день на фан-зоне II Европейских игр в Гомеле?

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





30 июня площадка у Ледового дворца завершила работу.

В этот раз программа праздника была посвящена не только Евроиграм, но и Дню молодежи. По территории растянулись торговые объекты, развлечения для детей, а на главной сцене выступили популярные гомельские кавер-бэнды. Состоялся и областной этап республиканского молодёжного танцевального марафона «Огонь танца». Хедлайнером вечера стала группа «Без билета». После их выступления на главном экране началась церемония закрытия II Европейских игр.