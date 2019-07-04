Программа торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчикови Дню Независимости Республики Беларусь, «Са святам, Беларусь!»

Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны





15.00 – тематический концерт «О, Беларусь, краіна родная!»

(ГУК «Калинковичский центр досуга»)

3 июля 2019 года

9.30 – митинг у братской могилы советских воинов и партизан

(ул. Куйбышева);

10.00- мини-митинги у памятников воинской славы населенных пунктов Калинковичского района.

Площадь им. В.И. Ленина

10.00 –торжественное открытие праздника «Квітней, мая Беларусь», посвященное Дню Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков;

12.00-14.00 – праздничная детская программа «Мы все дети твои, Беларусь!»;

14.00-15.00 – концерт инструментальной музыки «Мой родны кут, як ты мне мілы!» с участием творческих коллективов детских школ искусств;

15.00-18.30 — концертная программа народной музыки и народного юмора «Святкуе кожны беларус!»;

18.30 – 20.00 – гала-концерт и церемония награждения победителей районного конкурса творчества «Салют, Победа!», акция «Споем Катюшу вместе!».

20.00 – 22.30 – молодежная концертная программа «Тобой горжусь я, Беларусь!»;

22.00 –республиканская общественная акция «Споем гимн вместе!»;

22.30 – праздничный фейерверк.

Площадь им. В.И. Ленина

12.00–17.00 – выставка-презентация «Мое предприятие: вчера, сегодня, завтра»; выставка-презентация «Малое золотое кольцо Калинковичского района»; презентация работы общественных объединений;

12.00 – 17.00 – тематическая площадка «Улыбки детства – тебе, любимый город!» (познавательная программа «У книжек нет каникул!», развлекательная программа с участием ростовых кукол «Детство без границ», спортивные игры и конкурсы, акция «Каникулы без огня и дыма», арт-вернисаж, конкурс рисунков на асфальте) «Куточак майго дзяцінства» тематические книжные выставки, посвященные юбилеям белорусских писателей, памятным датам, населенным пунктам Республики Беларусь, «Народная творчасць без межаў» выставка ДПИ, походная полевая кухня.

12.00 – 16.00 — «От Освобождения – к Независимости» выставка техники белорусского производства и мотоклуба «8 регион».

Городской парк культуры и отдыха

С 11.00 – работа аттракционов, торговли.

Главная сцена

14.00-16.00 –детский праздничный концерт «Песню дарю я тебе, Беларусь!

16.00-18.00 — праздничный концерт «Спадчына зямлі беларускай»