Программа торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчикови Дню Независимости Республики Беларусь, «Са святам, Беларусь!»

15.00 – тематический концерт «О, Беларусь, краіна родная!»
(ГУК «Калинковичский центр досуга»)
3 июля 2019 года
9.30 – митинг у братской могилы советских воинов и партизан
(ул. Куйбышева);
10.00- мини-митинги у памятников воинской славы населенных пунктов Калинковичского района.
Площадь им. В.И. Ленина
10.00 –торжественное открытие праздника «Квітней, мая Беларусь», посвященное Дню Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков;
12.00-14.00 – праздничная детская программа «Мы все дети твои, Беларусь!»;
14.00-15.00 – концерт инструментальной музыки «Мой родны кут, як ты мне мілы!» с участием творческих коллективов детских школ искусств;
15.00-18.30 — концертная программа народной музыки и народного юмора «Святкуе кожны беларус!»;
18.30 – 20.00 – гала-концерт и церемония награждения победителей районного конкурса творчества «Салют, Победа!», акция «Споем Катюшу вместе!».
20.00 – 22.30 – молодежная концертная программа «Тобой горжусь я, Беларусь!»;
22.00 –республиканская общественная акция «Споем гимн вместе!»;
22.30 – праздничный фейерверк.
Площадь им. В.И. Ленина
12.00–17.00 – выставка-презентация «Мое предприятие: вчера, сегодня, завтра»; выставка-презентация «Малое золотое кольцо Калинковичского района»; презентация работы общественных объединений;
12.00 – 17.00 – тематическая площадка «Улыбки детства – тебе, любимый город!» (познавательная программа «У книжек нет каникул!», развлекательная программа с участием ростовых кукол «Детство без границ», спортивные игры и конкурсы, акция «Каникулы без огня и дыма», арт-вернисаж, конкурс рисунков на асфальте) «Куточак майго дзяцінства» тематические книжные выставки, посвященные юбилеям белорусских писателей, памятным датам, населенным пунктам Республики Беларусь, «Народная творчасць без межаў» выставка ДПИ, походная полевая кухня.
12.00 – 16.00 — «От Освобождения – к Независимости» выставка техники белорусского производства и мотоклуба «8 регион».
Городской парк культуры и отдыха
С 11.00 – работа аттракционов, торговли.
Главная сцена
14.00-16.00 –детский праздничный концерт «Песню дарю я тебе, Беларусь!
16.00-18.00 — праздничный концерт «Спадчына зямлі беларускай»