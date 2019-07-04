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Программа торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчикови Дню Независимости Республики Беларусь, «Са святам, Беларусь!»

05.07.2019 — Разное | Калiнкавiцкiя навiны  
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Источник материала: Калiнкавiцкiя навiны

Программа торжественных мероприятий, посвященных 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчикови Дню Независимости Республики Беларусь, «Са святам, Беларусь!»

15.00 – тематический концерт  «О, Беларусь, краіна родная!»

 (ГУК «Калинковичский центр досуга»)

 3 июля 2019 года

9.30 – митинг у братской могилы советских воинов и партизан

(ул. Куйбышева);

10.00- мини-митинги у памятников воинской славы населенных пунктов Калинковичского района.

 Площадь им. В.И. Ленина

10.00 –торжественное открытие праздника «Квітней, мая Беларусь», посвященное  Дню Независимости Республики Беларусь и 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков;

12.00-14.00 – праздничная детская программа «Мы все дети твои, Беларусь!»;

14.00-15.00 – концерт инструментальной музыки «Мой родны кут, як ты мне мілы!»   с участием творческих коллективов детских школ искусств;

15.00-18.30 — концертная программа народной музыки и народного юмора  «Святкуе кожны беларус!»;

18.30 – 20.00 – гала-концерт и церемония награждения победителей районного конкурса творчества «Салют, Победа!», акция «Споем Катюшу  вместе!».

20.00 – 22.30 – молодежная концертная программа «Тобой горжусь я, Беларусь!»;

22.00 –республиканская общественная  акция «Споем гимн вместе!»;

22.30 – праздничный фейерверк.

Площадь им. В.И. Ленина

12.00–17.00 – выставка-презентация «Мое предприятие: вчера, сегодня, завтра»; выставка-презентация «Малое золотое кольцо Калинковичского района»; презентация работы общественных объединений;

12.00 – 17.00 – тематическая площадка  «Улыбки детства – тебе, любимый город!» (познавательная программа «У книжек нет каникул!», развлекательная программа с участием ростовых кукол  «Детство без границ», спортивные игры и конкурсы, акция «Каникулы без огня и дыма», арт-вернисаж, конкурс рисунков на асфальте) «Куточак майго дзяцінства» тематические книжные выставки, посвященные юбилеям белорусских писателей, памятным датам, населенным пунктам Республики Беларусь, «Народная творчасць без межаў» выставка ДПИ, походная полевая кухня.

12.00 – 16.00 —  «От Освобождения – к Независимости»  выставка техники белорусского производства и мотоклуба «8 регион».

 Городской парк культуры и отдыха

С 11.00 – работа аттракционов, торговли.

Главная сцена

 14.00-16.00 –детский праздничный концерт «Песню дарю я тебе, Беларусь!

 16.00-18.00 —  праздничный концерт «Спадчына зямлі  беларускай»

 
 
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