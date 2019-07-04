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Ка-52 против «Апача». Американцы назвали преимущества российского вертолета

05.07.2019 10:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и AH-64 Apache многие считают лучшими в мире. Однако российская машина обладает рядом важных преимуществ. Об этом пишет американское издание We Are The Mighty.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

«Камов» развивает скорость до 300 километров в час и поднимается на высоту до 5,5 километра. При этом он может летать на расстояние до 1110 километров и применять арсенал различных противотанковых, авиационных и противокорабельных ракет, а также скорострельную 30-миллиметровую пушку.

Бронепробиваемость российских противотанковых ракет «Атака» и «Вихрь» выше, чем у американских Hellfire, которые использует «Апач». Однако российский вертолет несет их меньше, чем американский — 12 против 16. Соответственно, Ка-52 может уничтожать более защищенные цели, а AH-64 — большее их количество.

Противокорабельные возможности «Аллигатора» сильно превосходят таковые у американского «коллеги». Боеголовка ракеты Х-35 несет целых 145 кг взрывчатого вещества, тогда как у Hellfire (которая не является противокорабельной ракетой, но может использоваться против надводных целей) всего 8 кг. Дальность, на которой Ка-52 может уничтожать вражеские корабли и суда, составляет 130 километров — «американцу» о таком приходится только мечтать.

А вот летать AH-64 может и выше, и дальше, чем Ка-52 — практический потолок американского вертолета составляет 6400 метров (на 900 метров выше, чем у «Аллигатора»), а дальность, на которую он способен улететь без дозаправки — 1899 километров.

Издание подводит итог: Ка-52 — прекрасная современная машина. «Если вам пришлось сражаться против него, берегитесь», — резюмирует американское издание.

 
 
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Боевые возможности «Камова» действительно впечатляют.
 
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