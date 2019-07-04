В Лиде собирают подписи против уплотнения и даже подали заявку на пикет

Источник материала: Lida.Info





Лидский райисполком начал уплотнительную стройку без проведения общественных обсуждений, ссылаясь на то, что всё по утверждённому генплану города 2013 года. Горожане против: они собирают подписи под коллективным обращением, направили жалобу в прокуратуру и подали заявление на проведение пикета.

Жители Лиды протестуют против уплотнительной застройки по улицам Багратиона-Тухачевского. Активисты инициативной группы жителей подали заявление в Лидский райисполком на проведение 16 июля 2019 года пикета для «выражения протеста против строительства объекта «Многоквартирный жило дом по улице Багратиона в городе Лида».

Уже огорожена строительная площадка по улице Багратиона и вырублено более 18 деревьев. Местных жителей возмутил факт начала стройки без проведения предусмотренных в таком случае общественных обсуждений. Лидский райисполком общественные обсуждения не проводил, ссылаясь на то, что стройка предусмотрена генпланом города 2013 года, и что в таком случае общественное обсуждение не требуется.

Инициативная группа жителей уже подала жалобы в районную прокуратуру на нарушение законодательства, её участники собирают подписи под коллективным обращением против незаконной застройки. Подписалось уже 60 человек.

«Мы считаем строительство объекта «Многоквартирный жилой дом по улице Багратиона в городе Лида» незаконным, так как не было проведено общественное обсуждение. Стройка дома располагается вплотную к нашим домам и мы считаем, это несет опасность конструкциям наших домов.

Строительные работы создают массу неудобств жильцам близлежащих домов – перекрыт въезд в один из дворов, проход к мини-рынку, магазину и т. д. Шум, вибрация, техника под окнами соседних домов и т. д. Выражаем протест против вырубки 18 деревьев на месте стройки. Считаем, дом в этом месте усугубит проблему парковочных мест», – говорит Игорь Москалёв, член инициативной группы.

«Для нас очевидно, что местные власти, разрешив застройку без общественных обсуждений, нарушают законодательство и ущемляют право граждан на участие в градостроительной деятельности и право на благоприятную среду обитания. Протесты жителей оправданы, – считает Денис Кобрусев, координатор товарищества «Город для горожан».

– А Лидский райисполком не впервые нарушает законодательство в архитектурной и градостроительной деятельности. В 2017 году аналогичная ситуация с незаконной застройкой по улице Мицкевича была решена в пользу местных жителей именно из-за нарушений законодательства, которые допустили местные власти».