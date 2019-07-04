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БАТЭ заявил состав на матчи Лиги чемпионов

05.07.2019 10:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

БАТЭ заявил состав на матчи Лиги чемпионов
Фото из открытых источников

Первая игра с польским «Пястом» состоится на «Борисов-Арене», ответная – на стадионе в Гливице.

Тренерский штаб Алексея Баги включил в список 30 футболистов:

  • вратари - Александр Свирский (№28), Антон Чичкан (№35), Денис Щербицкий (№48);
  • защитники - Дмитрий Бессмертный (№19), Захар Волков (№23), Эмиль Йонассен (№3), Алексей Риос (№17), Егор Филипенко (№21), Александар Филипович (№4), Джамалдин Ходжаниязов (№57);
  • полузащитники - Антон Абрамович (№50), Дмитрий Бага (№25), Евгений Березкин (№7), Виллюм Тор Виллюмссон (№18), Станислав Драгун (№8), Эрвейн Мукам (№94), Максим Мякиш (№53), Амир Натхо (№6), Андрей Потапенко (№47), Слободан Симович (№27), Игорь Стасевич (№22), Евгений Яблонский (№5);
  • нападающие - Боян Дубайич (№9), Кирилл Кириленко (№58), Дмитрий Матяш (№51), Неманья Милич (№26), Владислав Мухамедов (№45), Антон Сарока (№11), Максим Скавыш (№15), Яссе Туоминен (№24). 

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Стартовый матч первого квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20 с участием борисовского клуба пройдет в среду, 10 июля.
 
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