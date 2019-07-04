БАТЭ заявил состав на матчи Лиги чемпионов

Первая игра с польским «Пястом» состоится на «Борисов-Арене», ответная – на стадионе в Гливице.
Тренерский штаб Алексея Баги включил в список 30 футболистов:
- вратари - Александр Свирский (№28), Антон Чичкан (№35), Денис Щербицкий (№48);
- защитники - Дмитрий Бессмертный (№19), Захар Волков (№23), Эмиль Йонассен (№3), Алексей Риос (№17), Егор Филипенко (№21), Александар Филипович (№4), Джамалдин Ходжаниязов (№57);
- полузащитники - Антон Абрамович (№50), Дмитрий Бага (№25), Евгений Березкин (№7), Виллюм Тор Виллюмссон (№18), Станислав Драгун (№8), Эрвейн Мукам (№94), Максим Мякиш (№53), Амир Натхо (№6), Андрей Потапенко (№47), Слободан Симович (№27), Игорь Стасевич (№22), Евгений Яблонский (№5);
- нападающие - Боян Дубайич (№9), Кирилл Кириленко (№58), Дмитрий Матяш (№51), Неманья Милич (№26), Владислав Мухамедов (№45), Антон Сарока (№11), Максим Скавыш (№15), Яссе Туоминен (№24).