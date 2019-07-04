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Афиша Каменецкого района: развлечения, мероприятия, куда сходить на выходных?
05.07.2019 10:02 — Разное | Навiны Камянеччыны
Источник материала: Навiны Камянеччыны>
6 июля (суббота)
Видомлянский СДК – вечер отдыха «Купальский вечерок», начало в 20.00;
Войсковский СДК – детская развлекательная программа, начало в 13.00;
Волчинский СДК – вечер отдыха «Купальский вечерок», начало в 20.00;
Долбизнянский СДК – праздник деревни «Земля родней людей», начало в 18.00;
Каменюкский СЦРиК – молодежная дискотека, начало в 22.00;
Огородникский СДК – игровая программа, дискотека, начало в 18.00;
Ратайчицкий СК – праздник деревни «Моя деревня, ты – песня и легенда», начало в 12.00;
Турнянский СДК – праздник «Купалье», начало в 17.00.
13 июля (суббота)
Сельский центр социальных услуг в Бабичах – День деревни, начало в 12.00.
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6 июля (суббота) Видомлянский СДК – вечер отдыха «Купальский вечерок», начало в 20.00; Войсковский СДК Сообщение Афиша Каменецкого района: развлечения, мероприятия,...
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