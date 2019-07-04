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Россельхознадзор проведет 10 июля переговоры по поставкам белорусских яблок и груш

05.07.2019 10:28 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Россельхознадзор 10 июля планирует провести переговоры  по вопросам поставок белорусских яблок и груш, сообщило российское ведомство.

"Десятого июля запланировано проведение двусторонних переговоров Россельхознадзора под руководством  Сергея  Данкверта и ГУ "Главная государственная инспекция по семеноводству, карантину и защите растений" Республики Беларусь.  В ходе встречи планируется рассмотреть систему фитосанитарной сертификации белорусских яблок и груш, а также обеспечение прослеживаемости указанной продукции при поставках из Беларуси в Россию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как сообщалось, Россельхознадзор запретил ввоз яблок и груш из Беларуси с 12 апреля, поскольку не исключает, что под видом белорусской продукции в РФ может поставляться продукция из санкционных стран.

Решение Россельхознадзора вызвало эмоциональную реакцию президента Беларуси Александра Лукашенко. Принятую меру он назвал санкциями и "выкручиванием рук".

Согласно данным Минсельхозпрода, в 2018 году Беларусь экспортировала яблок, груш и айвы на $18,7 млн (рост на 47% по сравнению с 2017 годом).

 
 
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Россельхознадзор 10 июля планирует провести переговоры  по вопросам поставок белорусских яблок и груш, сообщило российское ведомство.
 
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