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Золотовалютные резервы Беларуси в I полугодии выросли на 15,8%

05.07.2019 10:26 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля 2019 года, по предварительным данным, составили $8 млрд 290,7 млн, увеличившись за январь-июнь на 15,8% (на $1 млрд 133,1 млн), говорится в пресс-релизе Нацбанка.

За июнь золотовалютные резервы выросли на $200,7 млн (на 2,5%) после роста в мае на $521,6 млн (на 6,9%).

НББ констатирует, что в июне основным фактором роста ЗВР стало повышение цены золота на международном рынке. Также увеличению резервов способствовали покупка иностранной валюты на бирже, поступление экспортных пошлин на нефтепродукты и размещение валютных облигаций Нацбанка и Минфина.

"Кроме того, с 1 июля 2019 года актуализирована методология расчета золотовалютных резервов, что обусловило рост показателя на сумму порядка $70 млн", - сказано в сообщении НББ.

В июне плановое погашение внешних и внутренних обязательств властей в инвалюте составило $250 млн, с начала года - $2,01 млрд.

Как сообщалось, в 2018 году золотовалютные резервы Беларуси уменьшились на 2,2% - до $7 млрд 157,6 млн на 1 января 2019 года на фоне исполнения обязательств на сумму $5,7 млрд. НББ запланировал сохранение ЗВР на уровне не менее $7,1 млрд к началу 2020 года с учетом предусмотренного в 2019 году исполнения обязательств в инвалюте на $4,85 млрд.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Золотовалютные резервы Беларуси на 1 июля 2019 года, по предварительным данным, составили $8 млрд 290,7 млн, увеличившись за январь-июнь на 15,8% (на $1 млрд 133,1 млн),...
 
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