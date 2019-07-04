Источник материала: Интерфакс

Правительство Беларуси назначило ряд руководителей силовых и экономических ведомств представителями государства в органах управления ОАО "Нафтан" (госдоля 99,83%).

Соответствующее постановление правительства №441 опубликовано на национальном правовом портале.

В соответствии с документом, представителями государства в ОАО "Нафтан" теперь являются заместитель председателя КГБ Иван Тертель, заместитель министра внутренних дел Николай Мельниченко, заместитель министра финансов Дмитрий Кийко, министр экономики Дмитрий Крутой, председатель госконцерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков.

Как сообщалось, в марте прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко назначил представителем государства в "Нафтан" главу своей администрации Наталью Кочанову, которая через месяц была избрана председателем наблюдательного совета АО.

Ранее также сообщалось, что белорусские власти, назначая высокопоставленных чиновников в органы управления принадлежащих государству АО, стремятся повысить уровень и качество их корпоративного управления.

На состоявшемся в мае этого года заседании наблюдательного совета "Нафтана" отмечалось, что АО завершит первое полугодие с убытками из-за снижения загрузки в апреле-мае, которое было связано с поставками некачественной нефти из РФ.

На этом фоне "Нафтан" планирует в ранее утвержденные президентом страны сроки – до 7 ноября 2019 года завершить строительно-монтажные работы комплекса замедленного коксования в рамках комплексного инвестпроекта по модернизации.

ОАО "Нафтан" является одним из крупнейших в странах Центральной и Восточной Европы нефтеперерабатывающих заводов. Введен в эксплуатацию в 1963 году, предприятие акционировано в 2002 году. Госдоля в ОАО "Нафтан" составляет 99,83%, остальные акции принадлежат физлицам-работникам предприятия. В 2008 году в состав "Нафтана" включено крупное нефтехимическое предприятие "Полимир". "Нафтан" выпускает более 70 наименований продукции, в том числе различные виды топлива, смазочные масла и битумы, ароматические углеводороды и продукты нефтехимии. Предприятие экспортирует 70% продукции, в основном в страны СНГ и Евросоюза.

Чистая прибыль ОАО "Нафтан" в 2018 году составила Br4,56 млн, сократившись на 57,7%. По итогам работы за 2018 год "Нафтан" выплатил дивиденды в размере Br8,5 млн.