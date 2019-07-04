СК завершил расследование резни в Столбцовской школе

Источник материала: Интерфакс

Главное следственное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела о трагедии в средней школе N2 города Столбцы, сообщили в ведомстве.

Как сообщалось, 11 февраля ученик 10-ого класса ударил ножом учительницу истории и обществоведения и ученика 11-ого класса, которые скончались на месте происшествия.

"В ходе расследования восстановлена хронология произошедшего с помощью видеозаписей, показаний обвиняемого, свидетелей и потерпевших, а также в результате анализа зафиксированных в ходе осмотров следов и изъятых вещественных доказательств, что позволило установить и иные факты противоправной деятельности подростка", - рассказали в СК.

Так, по данным следствия, обвиняемый, незадолго до совершения убийств ударил молотком своего одноклассника. После этого подросток нанес учительнице ножом не менее двух ударов. Выбежав из кабинета, он ранил ножом двух одноклассников, пытавшимся ему помешать. Затем он зашел в другой кабинет и нанес удары ножом ученику 11-класса.

"Выйдя в коридор, подросток угрожал ножом заместителю директора и учителю биологии, затем спустился в вестибюль и угрожал ножом однокласснице, а также поцарапал им ей шею. Впоследствии скрылся с места происшествия", – продолжили в ведомстве.

Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы, проведенной ГКСЭ в отношении подростка, он мог в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими.

По информации СК, были изъяты и приобщены к материалам уголовного дела нож, молоток и пиротехнические изделия, с которыми подросток пришел в школу. Изучено содержимое изъятой компьютерной техники, история посещения обвиняемым веб-сайтов.

Кроме того, проанализированы материалы, характеризующие личность и свидетельствующие о девиантном поведении обвиняемого.

Следователями предъявлено обвинение 16-летнему школьнику в совершении следующих преступлений: убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 2 ст. 139); покушение на убийство двух лиц с особой жестокостью из хулиганских побуждений (ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 139); особо злостное хулиганство (ч. 3 ст. 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь).

"Свою вину подросток признал частично. Ранее примененная к нему мера пресечения в виде заключения под стражу не изменялась", - добавили в комитете.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Также по информации СК, следователями в адрес Минского областного исполнительного комитета внесено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений, в котором, в том числе, отмечены недостатки в профилактической работе. По результатам его рассмотрения принят комплекс мер по повышению уровня общественной безопасности в учебных заведениях области.