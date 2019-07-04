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Рио-де-Жанейро стал столицей ОИ-2016 с помощью подкупа в $2 млн - губернатор
Источник материала: Интерфакс
Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сознался в подкупе голосов членов Международного олимпийского комитета при выборе города, принимавшего игры летней Олимпиады 2016 года, сообщает в пятницу бразильская медиакомпания "Глобу".
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Бывший губернатор бразильского штата Рио-де-Жанейро Сержиу Кабрал сознался в подкупе голосов членов Международного олимпийского комитета при выборе города,...
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