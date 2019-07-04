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Специальный dog-friendly показ фильма "Хатико" по-белорусски с аншлагом прошел в Минске
Источник материала: Интерфакс
В Международный день собак в арт-пространстве ОК16 прошел специальный OKDog-показ фильма "Хатико: Самый верный друг" на белорусском языке. Минчане воспользовались уникальной возможностью прийти на сеанс вместе со своими питомцами. Перевод, озвучка и показ реализованы проектом "Беларускія ўікэнды" и его генеральным партнером velcom | A1 при содействии городской социальной инициативы OkiDog. 5-7 июля фильм можно будет увидеть в кинотеатрах "Москва" и velcom cinema. А с 11 по 28 июля в прокат выйдут любимые многими фильмы "Приключения Паддингтона" и "Приключения Паддингтона 2" на белорусском языке.
Необычный показ собрал более 250 зрителей, многие из которых пришли со своими питомцами. Гости мероприятия могли не только посмотреть фильм, но и принять участие в различных активностях вместе со своими собаками. Благодаря такому сеансу культурный центр ОК16 официально стал дружественным к животным: в рамках мероприятия арт-пространство получило удостоверяющий стикер dog friendly от инициативы OkiDog.
Идея сделать показ "Хатико: Самый верный друг" дружественным владельцам собак исходила из сюжета самого фильма: знаменитая британско-американская мелодрама с Ричардом Гиром в главной роли – это основанный на реальных событиях рассказ о настоящей крепкой дружбе собаки и человека. Подобранный на улице Хатико каждое утро провожал хозяина на железнодорожную станцию, когда он отправлялся на работу, и терпеливо дожидался его возвращения. Однажды профессор Уилсон не вернулся. Пес еще девять лет приходил на вокзал в надежде его встретить.
После специальной премьеры фильм "Хатико: Самый верный друг" появится в прокате: ленту покажут 5, 6 и 7 июля в минских кинотеатрах "Москва" и velcom cinema. Кроме того, в июле в рамках проекта "Беларускія ўікэнды" на большие экраны возвращается полюбившаяся многим взрослым и детям серия фильмов о городской жизни перуанского медвежонка Паддингтона! Картины "Приключения Паддингтона" и "Приключения Паддингтона 2" будут показаны с 11 по 28 июля в кинотеатрах Минска.
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В Международный день собак в арт-пространстве ОК16 прошел специальный OKDog-показ фильма "Хатико: Самый верный друг" на белорусском языке. Минчане воспользовались...
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