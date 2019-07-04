Источник материала: Интерфакс

В Международный день собак в арт-пространстве ОК16 прошел специальный OKDog-показ фильма "Хатико: Самый верный друг" на белорусском языке. Минчане воспользовались уникальной возможностью прийти на сеанс вместе со своими питомцами. Перевод, озвучка и показ реализованы проектом "Беларускія ўікэнды" и его генеральным партнером velcom | A1 при содействии городской социальной инициативы OkiDog. 5-7 июля фильм можно будет увидеть в кинотеатрах "Москва" и velcom cinema. А с 11 по 28 июля в прокат выйдут любимые многими фильмы "Приключения Паддингтона" и "Приключения Паддингтона 2" на белорусском языке.





В Международный день собак проект "Беларускія ўікэнды" впервые представил минчанам фильм "Хатико: Самый верный друг" на белорусском языке. Показ состоялся 2 июля на площадке культурного хаба OK16 при участии социального проекта OkiDog. Сеанс был объявлен dog-friendly: впервые за историю проекта горожане могли посетить показ вместе со своими питомцами.

Необычный показ собрал более 250 зрителей, многие из которых пришли со своими питомцами. Гости мероприятия могли не только посмотреть фильм, но и принять участие в различных активностях вместе со своими собаками. Благодаря такому сеансу культурный центр ОК16 официально стал дружественным к животным: в рамках мероприятия арт-пространство получило удостоверяющий стикер dog friendly от инициативы OkiDog.

Идея сделать показ "Хатико: Самый верный друг" дружественным владельцам собак исходила из сюжета самого фильма: знаменитая британско-американская мелодрама с Ричардом Гиром в главной роли – это основанный на реальных событиях рассказ о настоящей крепкой дружбе собаки и человека. Подобранный на улице Хатико каждое утро провожал хозяина на железнодорожную станцию, когда он отправлялся на работу, и терпеливо дожидался его возвращения. Однажды профессор Уилсон не вернулся. Пес еще девять лет приходил на вокзал в надежде его встретить.

После специальной премьеры фильм "Хатико: Самый верный друг" появится в прокате: ленту покажут 5, 6 и 7 июля в минских кинотеатрах "Москва" и velcom cinema. Кроме того, в июле в рамках проекта "Беларускія ўікэнды" на большие экраны возвращается полюбившаяся многим взрослым и детям серия фильмов о городской жизни перуанского медвежонка Паддингтона! Картины "Приключения Паддингтона" и "Приключения Паддингтона 2" будут показаны с 11 по 28 июля в кинотеатрах Минска.





В рамках проекта "Беларускія ўікэнды", реализуемого компанией "Кінаконг" при поддержке velcom | A1, известные представители театра и кино Беларуси участвуют в переводе и озвучке на белорусский язык разноплановых зарубежных фильмов, которые затем демонстрируются в широком прокате. Среди них – "Хроники Нарнии: лев, колдунья и платяной шкаф", "Маленький принц", "Форрест Гамп", "Шторм", "Книга Илая", "Невероятная жизнь Уолтера Митти", "Рыбка Поньо на утесе", "Ветер крепчает", "Мой друг жираф", получившие по четыре статуэтки "Оскар" легендарные ленты "Огненные колесницы" и "Терминатор 2: Судный день", первая мультипликация Уэса Андерсона "Бесподобный мистер Фокс", а также классика новогоднего кино – фильмы "Крепкий орешек", "Эта замечательная жизнь" и "Один дома".



Подробная информация о показах и о проекте "Беларускія ўікэнды" – на сайтах kinakong.by и velcom.by .