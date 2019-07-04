ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Сегодня США сильнее, чем когда-нибудь, будущее принадлежит американцам - Трамп

05.07.2019 09:52 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Интерфакс

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости США, заявил, что сегодня страна сильнее, чем когда-либо и будущее принадлежит американцам.

"Наше государство сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Сейчас оно самое сильное", - сказал Трамп.

Особое внимание в своей речи президент США уделил военным.

"Сегодня мы собрались вместе как одна нация с этим особым салютом Америке. Мы чествуем нашу историю, наш народ и героев, которые с гордостью защищают наш флаг - храбрых мужчин и женщин вооруженных сил Соединенных Штатов!" - заявил он.

"Будущее американской свободы лежит на плечах мужчин и женщин, готовых защищать ее", - сказал Трамп перед мемориалом Линкольна.

"Сейчас есть шанс присоединиться к нашим военным и сделать, действительно, большое заявление в жизни, и вы должны это сделать", - добавил он.

В начале своей речи президент США обозначил каждый род войск: "Армия, флот, Военно-Воздушные Силы, береговая охрана, морская пехота и, очень скоро, космические силы".

Говоря о создании космических сил, Трамп пообещал, что США скоро вернутся на Луну.

"Скоро мы установим американский флаг на Марсе", - сказал Трамп.

"Мы никогда не забудем, что мы американцы и будущее принадлежит нам. Будущее принадлежит смелым, сильным, гордым и свободным. Мы - один народ, преследующий одну мечту и одну великолепную судьбу", - заключил президент США.

Затем военный оркестр сыграл "Гордость быть американцем" Ли Гринвуда. В это же время над головами собравшихся пролетел еще один самолет пилотажной группы Blue Angels.

Трамп пожал руки некоторым военным чиновникам и помахал, прежде чем покинуть сцену.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости США, заявил, что сегодня страна сильнее, чем когда-либо и будущее...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионер поливал огород и погиб от удара током
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика