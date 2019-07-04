Сегодня США сильнее, чем когда-нибудь, будущее принадлежит американцам - Трамп

Источник материала: Интерфакс

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, выступая с речью по случаю Дня независимости США, заявил, что сегодня страна сильнее, чем когда-либо и будущее принадлежит американцам.

"Наше государство сегодня сильнее, чем когда-либо прежде. Сейчас оно самое сильное", - сказал Трамп.

Особое внимание в своей речи президент США уделил военным.

"Сегодня мы собрались вместе как одна нация с этим особым салютом Америке. Мы чествуем нашу историю, наш народ и героев, которые с гордостью защищают наш флаг - храбрых мужчин и женщин вооруженных сил Соединенных Штатов!" - заявил он.

"Будущее американской свободы лежит на плечах мужчин и женщин, готовых защищать ее", - сказал Трамп перед мемориалом Линкольна.

"Сейчас есть шанс присоединиться к нашим военным и сделать, действительно, большое заявление в жизни, и вы должны это сделать", - добавил он.

В начале своей речи президент США обозначил каждый род войск: "Армия, флот, Военно-Воздушные Силы, береговая охрана, морская пехота и, очень скоро, космические силы".

Говоря о создании космических сил, Трамп пообещал, что США скоро вернутся на Луну.

"Скоро мы установим американский флаг на Марсе", - сказал Трамп.

"Мы никогда не забудем, что мы американцы и будущее принадлежит нам. Будущее принадлежит смелым, сильным, гордым и свободным. Мы - один народ, преследующий одну мечту и одну великолепную судьбу", - заключил президент США.

Затем военный оркестр сыграл "Гордость быть американцем" Ли Гринвуда. В это же время над головами собравшихся пролетел еще один самолет пилотажной группы Blue Angels.

Трамп пожал руки некоторым военным чиновникам и помахал, прежде чем покинуть сцену.