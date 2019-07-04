В Оршанском районе с начала года заработали 30 новых производств

Источник материала: Интерфакс

На Оршанщине с начала года заработали 30 новых производств, в основной капитал района за полугодие привлечено Br100 млн инвестиций сообщил председатель райисполкома Игорь Исаченко.

"Субъектами Оршанского района стали 116 организаций и индивидуальных предпринимателей. Начали свою деятельность 30 новых предприятий", - сказал Исаченко на внеочередном выездном заседании Витебского облисполкома.

Главу райисполкома цитирует госагентство "БелТА" .

В частности, отметил руководитель, запущено производство замороженных овощей и фруктов в филиале "Тепличный" РУП "Витебскэнерго", расширяет производство на приобретенных площадях общество "Марк Формэль".

Всего в основной капитал района, отметил Исаченко, за январь-май привлечено Br100 млн инвестиций. Производство продукции промышленности составило 104,4% к аналогичному периоду прошлого года, сельского хозяйства - 104%, проинформировал председатель райисполкома. "В результате принятых мер улучшилось финансовое состояние района. За январь-апрель выручка от реализации продукции увеличилась на 15%, чистая прибыль - в 4,8 раза", - добавил он.

В целом из 5 целевых индикаторов комплексного развития Оршанского района, определенных программой развития, выполняются три: выручка на одного работающего, темп роста собственных доходов и задание по росту заработной платы, сообщил Исаченко.

Касаясь проблемных вопросов, глава райисполкома отметил недостаточный ход реализации проектов по укомплектованию станочным оборудованием производства Оршанского инструментального завода, запуску кольцераскатного производства для БелАЗа на заводе "ПАК", строительству цеха убоя на Оршанском мясоконсервном комбинате.

В январе 2019 года президент Беларуси Александр Лукашенко указом №506 утвердил комплексную программу развития Оршанского района на 2018-2023 годы, согласно которой территория района должна стать одной из наиболее привлекательных в республике для бизнеса и инвесторов.

В соответствии с указом, финансовое обеспечение программы превысит Br2,4 млрд. В том числе предусмотрена реализация 5 промышленных подпрограмм стоимостью Br1,7 млрд и 13 социальных подпрограмм с финансированием на Br0,7 млрд. В общем объеме финансирования Br0,94 млрд составят средства бюджета, кредитные ресурсы - Br0,7 млрд, частные инвестиции запланированы в объеме Br0,8 млрд.

Базовой моделью развития Оршанского района, согласно указу, является развитие Орши как крупного транспортного узла и близлежащих малых городов "на основе эффективного использования конкурентных преимуществ". Программа предусматривает комплекс мер по трансформации экономики, активизации частного бизнеса и расширения полномочий местных госорганов.

Указ предусматривает создание на территории и Оршанского района особого режима налогообложения. Зарегистрированные на территории района предприятия и предприниматели могут перейти на упрощенную систему уплаты налогов и уплачивать только 1% от выручки при реализации товаров и 2% от выручки при реализации услуг. Также субъекты Оршанского района получили право на применение строительных и технических норм, установленных в Евросоюзе, ЕАЭС и Китае. До конца 2023 года введен запрет на проведение выборочных проверок. Вводится закрытый перечень оснований для внеплановых проверок. Предусмотрен также упрощенный порядок продажи находящихся в коммунальной собственности объектов.

В соответствии с указом, на территории Оршанского района возможна пилотная амнистия капитала. В документе сказано, что в целях создания максимально комфортных условий для вложения средств в экономику Оршанского района правительство вместе с КГК, Генпрокуратурой и Нацбанком в течение 3 месяцев должно разработать и внести на рассмотрение президента проект нормативного правового акта, предусматривающего "установление особого порядка определения источников происхождения средств (при инвестировании их в экономику региона), руководствуясь при этом принципом добросовестности инвестора".

В указе также определены ключевые направления развития градообразующих предприятий Оршанского района. Одним из крупнейших проектов станет логистический центр "Бремино-Орша", который будет включать авиасектор, промзону, офисы, шоу-румы и гостиницу.

Как сообщалось, в августе 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко подверг жесткой критике тогдашний состав правительства за невыполнение поручений по развитию Оршанского района. В ходе публичного "разноса" правительство во главе с премьер-министром Андреем Кобяковым было отправлено в отставку.