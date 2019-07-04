Лукашенко: Венесуэла всегда может рассчитывать на поддержку Беларуси

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Венесуэлы Николаса Мадуро и граждан этой страны с национальным праздником – Днем независимости, сообщает пресс-служба главы государства.

Президент в своем поздравлении подчеркнул, что Беларусь и Венесуэла, связанные братскими отношениями, имеют схожее видение справедливого миропорядка: выступают категорически против односторонних санкций и вмешательства во внутренние дела независимых стран, проинформировали в пресс-службе.

"Венесуэльцы всегда могут рассчитывать на нашу поддержку в защите общих ценностей. Убежден, что только конструктивный диалог на основе принципов международного права способен обеспечить мирное сосуществование государств", - отметил Лукашенко в поздравительном послании.

Глава государства также заявил о заинтересованности Беларуси в дальнейшем углублении продуктивного сотрудничества с Венесуэлой во всех сферах, сообщили в президентской пресс-службе.