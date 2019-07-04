Слезы Сайрус и бюстгальтер Лоуренс. Чем торгуют звезды ради наживы

Источник материала: Аргументы и факты

Все мы давно привыкли к тому, что звезды Instagram зарабатывают с помощью этого приложения неплохие деньги, но инста-модель Belle Delphine, кажется, обошла всех коллег в умении наживаться на подписчиках. А их у нее, между прочим, почти 4 млн человек. Девушка не просто начала рекламировать какой-то товар или продвигать с помощью данной площадки, например, свою линию одежды, она продает воду из ванной, в которой «играет». Небольшая баночка стоит целых $30. К счастью, Belle Delphine додумалась написать для особо преданных фанатов, что пить эту воду нельзя, иначе страшно представить, чем бы все могло закончиться. Кстати, несмотря на то, что реализовывать товар девушка начала всего два дня тому назад, в настоящий момент приобрести его невозможно, поскольку он «закончился»! Видимо, желающих заполучить заветный пузырек оказалось больше, чем предполагала инста-модель. Но эту проблему легко устранить, Belle Delphine просто надо устроить еще один «заплыв» в собственной ванне, что она, скорее всего, и сделает. Какие еще странные товары от звезд когда-либо выставлялись на продажу, рассказывает АиФ.

Отдадут втридорога. Звезды, товары которых очень напоминают китайские Подробнее

Слезы Ноа Сайрус

Певица и по совместительству сестра Майли Сайрус Ноа в конце 2018 года удивила поклонников тем, что выставила на продажу флакончик со своими слезами. 12 слезинок девушка хотела продать за 12 тысяч долларов! Что это было — слезы счастья или же слезы, пролитые из-за расставания с бойфрендом, репером Lil Xan, — неясно. Скорее всего, она просто пыталась привлечь внимание к своему новому альбому с символичным названием «Good Cry». «Заманчивое» предложение было действительно в течение 48 часов, к флакону со слезами прилагалась инструкция, которая напоминала о том, что пить содержимое пузырька нельзя.

Грязное белье рэпера Pharaoh

«Друзья, кому постельное белье из номера Pharaoh? Ваши ставки в комментарии!» — гласил пост на официальной странице отеля Korston Club Hotel Serpukhov. В качестве доказательства того, что рэп-исполнитель действительно спал на белье, в соцсети даже опубликовали фото с ним из номера, в котором молодой человек располагался во время гастролей в Серпухове. Первая ставка от пользователей составила всего 1000 рублей, но потом поклонники певца разошлись и стали более щедрыми, некоторые готовы были отдать 200 000 рублей, лишь бы заполучить «ценный» лот. Правда, понять, кто из них действительно отнесся к торгам серьезно, а кто просто шутил и не собирался совершать покупку, было сложной задачей. Также осталось загадкой то, какие цели преследовали те, кто запустил странную акцию. Если хотели просто привлечь внимание, то им это удалось: о продаже белья, на котором спал Pharaoh, написали многие федеральные СМИ.

Использованная салфетка Скарлетт Йоханссон

Скарлетт Йоханссон не раз становилась участницей популярного в Америке вечернего развлекательного ток-шоу The Tonight Show. Однако в 2008 году ее визит запомнился зрителям особенно. Дело в том, что актриса была немного простужена и ведущий Джей Лено предложил гостье бумажную салфетку, чтобы она могла высморкаться. Скарлетт сделала это, после чего положила ее в пакет и даже подписала. А уже после эфира предприимчивая звезда смогла продать использованную салфетку более чем за 5 тысяч долларов.

Скарлетт Йоханссон. Датчанка или минчанка? Подробнее

Наволочка Дэвида Бэкхема

Если у Дэвида Бэкхема когда-нибудь закончатся деньги, переживать ему не о чем, ведь все, к чему прикасается футболист, превращается в приличные суммы. Например, два письма спортсмена к своему другу, написанные им в 16 лет, были проданы на аукционе за 1000 фунтов! А за постельное белье и халат, которыми Дэвид пользовался, когда останавливался в одной из гостиниц Пекина, ушлый администратор заведения смог получить почти 400 фунтов.

Волосы Джастина Бибера

Несколько лет тому назад Джастин стал участником популярного американского шоу Эллен ДеДженерес. На съемки к известной актрисе и телеведущей он пришел не с пустыми руками, а с клочком собственных волос, который предусмотрительно положил в пластиковую коробочку и даже оставил на ней автограф. Этот необычный лот молодой человек выставил на интернет-аукционе eBay, чтобы поддержать благотворительную организацию, которая занимается спасением раненых животных. Торги шли около недели и остановились, когда цена отрезанных волос Бибера достигла отметки 40 тысяч долларов. Наверное, устрой он сейчас подобную акцию, выручка была бы намного больше: сегодня на Instagram артиста подписано 114 млн человек.

Пакет с воздухом с концерта Канье Уэста

Если вы очень хотели попасть на концерт Канье Уэста в 2015 году, но что-то помешало осуществить этот грандиозный план, знайте: еще не все потеряно. Один из фанатов артиста собрал воздух во время выступления кумира в пакет! А потом выставил его на eBay всего за 5 долларов. Правда, к моменту продажи цена сильно выросла и достигла 60 тысяч. Кто знает, возможно, покупатель пакета когда-нибудь его перепродаст.

Спортивный бюстгальтер Дженнифер Лоуренс