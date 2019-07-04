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Потрясающая во всех смыслах. В Минске продают квартиру в сталинке, где гостиная - как у королевы

05.07.2019 10:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В известной сталинке на проспекте Независимости, 12, продают квартиру с потрясающим ремонтом. Ее интерьер, уверены, поразит и вас. Больше фото — в материале.


Фото: realt.by

Площадь квартиры — 151 квадратный метр. В ней сделана перепланировка, которая прошла нужные согласования и была узаконена по всем правилам, говорится в объявлении о продаже. Благодаря убранным стенам, у хозяев появился маневр для обустройства шикарной кухни-гостиной на 70 квадратных метров. Выглядит она интересно: обои и мебель с золотой патиной, мраморные колонны, сложный потолок.

Но поистине королевский шик гостиной придают фамильные портреты. Да и в целом вся квартира впечатляет.

Гостиная


Фото: realt.by

 


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Кухня


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Спальни


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Фото: realt.by

Детская


Фото: realt.by

Фото: realt.by

Прихожая


Фото: realt.by

Квартира продается за 245 тысяч долларов в эквиваленте.


Фото: realt.by

Фото: realt.by
 
 
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