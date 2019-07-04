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Потрясающая во всех смыслах. В Минске продают квартиру в сталинке, где гостиная - как у королевы
Источник материала: Tut.by
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Площадь квартиры — 151 квадратный метр. В ней сделана перепланировка, которая прошла нужные согласования и была узаконена по всем правилам, говорится в объявлении о продаже. Благодаря убранным стенам, у хозяев появился маневр для обустройства шикарной кухни-гостиной на 70 квадратных метров. Выглядит она интересно: обои и мебель с золотой патиной, мраморные колонны, сложный потолок.
Но поистине королевский шик гостиной придают фамильные портреты. Да и в целом вся квартира впечатляет.
Гостиная
Кухня
Спальни
Детская
Прихожая
Квартира продается за 245 тысяч долларов в эквиваленте.
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