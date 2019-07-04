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Наследники создателя против хозяина. Отсудят ли КВН у Александра Маслякова?

05.07.2019 10:59 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Наследники создателя против хозяина. Отсудят ли КВН у Александра Маслякова?
Александр Масляков, 2018 г. © / Михаил Климентьев / РИА Новости

«Клуб веселых и находчивых», более известный как КВН, может оказаться в центре судебной тяжбы. Как сообщил портал Super.ru, родственники одного из создателей программы Сергея Муратова заявили свои претензии к Александру Маслякову.

Все начиналось с «Вечера веселых вопросов»

В 1957 году молодой журналист, выпускник МГИМО Сергей Муратов придумал передачу «Вечер весёлых вопросов», взяв за образец чешскую программу «Гадай, гадай, гадальщик».  Согласно правилам, телезрители в прямом эфире должны были отвечать на вопросы ведущих и выполнять их задания.

Программа, сразу ставшая популярной, была закрыта после третьего выпуска. Роковую ошибку допустил ведущий, композитор Никита Богословский.  Он заявил, что первый, кто придет в студию в шубе и валенках, получит приз. Ирония была в том, что в эфир программа выходила в сентябре.

Богословский должен был назвать еще одно условие: в руках у претендента на приз должна была быть газета за 31 декабря прошлого года. Но ведущий забыл об этом, и вскоре телевизионная студия была взята штурмом гражданами в шубах и в валенках, жаждавшими приза. Вещание советского ТВ было в этот вечер прекращено, а авторов программы после этого уволили.

Наследники создателя против хозяина. Отсудят ли КВН у Александра Маслякова?
Московская семья смотрит КВН, 1960-е годы. Фото: РИА Новости/ Анатолий Гаранин

Кто придумал КВН, почему ушли создатели и откуда взялся Масляков?

Муратов не стал унывать и в 1961 году вместе со студентом-медиком Альбертом Аксельродом и инженером Михаилом Яковлевым придумал новую передачу: «Клуб веселых и находчивых», сокращенно КВН. Эта абрревиатура соответствовала названию самого распространенного в СССР телеприемника КВН-49.

Ведущих подбирали довольно долго и трудно. В конце концов остановились на тандеме в составе Альберта Аксельрода и диктора ТВ Светланы Жильцовой.

В 1964 году создатели программы ушли из КВН, а новым ведущим, партнером Жильцовой, стал студент Московского института инженеров транспорта Александр Масляков.

Сергей Муратов так говорил о причинах ухода из КВН: «Руководство ТВ решило: нехорошо, что самую популярную программу ведет еврей, надо подобрать русского ведущего. Редакция долго сопротивлялась, потом устала. Им тоже было непросто с такими творческими авторами, которым хотелось все время что-то изобретать. И Алика „сдали“. Ему было сделано предложение: скромно остаться в титрах вместе со мной и Яковлевым, автором сценария. Сочтя предложение унизительным, если не омерзительным, Аксельрод ушел из КВН. А мы, разумеется, по законам дружбы и понятий того времени, не могли после этого оставаться».

Наследники создателя против хозяина. Отсудят ли КВН у Александра Маслякова?
Телевизионная юмористическая игра КВН («Клуб веселых и находчивых»). В центре ведущий Александр Масляков. Вопросы капитанам задают ведущие телевизионных программ Владимир Адольфович Шнейдеров («Клуб кинопутешественников»), ведущая программы «Музыкальный киоск» Элеонора Беляева и диктор ЦТ, ведущая детских программ Валентина Леонтьева (справа). 1970 г. Фото: РИА Новости/ Николай Болотин

«Маслякова наша инициатива раздражала». Как возрождали КВН в перестройку

В 1972 году программа была закрыта. В начале перестройки, в 1986 году, КВН был возрожден. Изначально предполагалось, что, как и раньше, ведущими станут Александр Масляков и Светлана Жильцова, однако последняя отказалась. Так Масляков стал единственным ведущим КВН новой эпохи.

В 2009 году Сергей Муратов говорил в интервью: «Когда возобновили КВН, пригласили „отцов-создателей“ игры: сперва в жюри, потом — в качестве почетных гостей. Мне не нравилась тенденция нового КВН, но Аксельрод, человек ответственный, сказал, что, если они откажутся там бывать, все вообще пойдет куда-нибудь „не туда“. (Так оно впоследствии и вышло). Мы, трое „стариков“, пытались придумать что-то забавное, тот же пиджак, но Маслякова наша инициатива раздражала. Потом двое моих друзей ушли из жизни. После их смерти мне позвонили один раз: пригласили на программу гостем, в зале посидеть. Но я отказался. Сидеть и молчать про уход двоих авторов, как будто ничего не произошло, было невозможно. Больше мне не звонили. На 45-летие КВН тоже не позвонили. Все отношения с КВН закончились».

В 1990 году Александр Масляков основал Телевизионное творческое объединение «АМИК» («Александр Масляков и компания»), которое стало заниматься непосредственным производством передачи.

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«Тогда это было не принято — патентовать идеи и названия телепрограмм»

В интервью 2009 года журналист спросил Муратова о том, как он относится к тому, что «Масляков зарегистрировал на себя все права на ТЗ „КВН“».

«Создание„АМИК“ — личное желание Маслякова, с нами, создателями КВН, не согласованное, — сказал Муратов. — Присланное вами свидетельство на права меня несколько изумило, но я в эти интриги вмешиваться не собираюсь. Мы писали абсолютно все сценарии до нашего общего ухода с программы. Только ПОСЛЕ нашего ухода по нашему формату сценарии писали другие, и в патенте нам отказали просто потому, что тогда это было не принято — патентовать идеи и названия телепрограмм».

В 1996 году Александр Масляков зарегистрировал в качестве объекта интеллектуального права «сценарий игры КВН» в Российском авторском обществе. При этом в качестве года, когда Масляков придумал сценарий, был указан 1986, год возрождения КВН.

Кто судится с «АМИК»?

Сергей Муратов ушел из жизни последним из создателей КВН: его не стало в 2015 году.

В настоящее время претензии предъявляют представители наследников Сергея Муратова, а также бывший партнер Маслякова Дмитрий Иванов, руководящий фирмой «Группа 7».

Истцы, обратившиеся в суд по интеллектуальным правам города Москвы, хотят оспорит незаконное, по их мнению, присвоение товарного знака «КВН» объединением «АМИК».

Иск принят к производству, и первые слушания по делу должны состояться в августе.

В свою очередь, представители Александра Маслякова обратились в арбитражный суд, требуя взыскать 3 миллиона рублей за незаконное использование товарного знака «КВН» в документальном фильме об истории программы, размещенном в YouTube.

Речь идет о фильме 2017 года «КВН: свидетельство о рождении». Режиссером ленты стала Инна Ткаченко, а продюсировала проект «Группа 7» Дмитрия Иванова.

Генеральный директор «АМИК» Александр Масляков-младший требовал убрать слово «КВН» из названия картины, поскольку создатели не получали права на использование защищенной законом торговой марки.

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Роспатент: абсолютное большинство знает, что ведущим КВН является Масляков

Александр Масляков-старший пока не дает комментариев по ситуации, в судах работают его представители. Источник "АиФ" в «АМИК» сообщил, что семья Масляковых уверена в успехе, поскольку все их права надежно защищены.

В январе 2019 года Палата по патентным спорам отклонила возражения ООО «Группа 7» (обладатель авторских прав на сценарии игры КВН 1961-1963 гг.) на регистрацию пяти товарных знаков, в названии которых используются слова «КВН» и «KVN». В феврале 2019 года Палата по патентным спорам отклонила возражение ООО «Группа 7» на решение о признании товарного знака «КВН» общеизвестным в РФ на имя ООО «ТТО „АМИК“» Александра Маслякова.

Агентство РАПСИ приводит позицию Роспатента.  ООО «ТТО „АМИК“» было учреждено Александром и Светланой Масляковыми и зарегистрировано в качестве юрлица 6 октября 2006 года. В свою очередь, ТТО является учредителем таких юридических лиц, как ООО «КВН — Высшая Лига» и ООО «КВН — Премьер Лига».

Роспатент обращает внимание на результаты социологического исследования, подготовленного ВЦИОМ в 2012 году: абсолютное большинство опрошенных знает, что ведущим телевизионной передачи КВН является Александр Масляков. В качестве лица, использующего обозначение «КВН», большая часть опрошенных (64%) указала на ООО «ТТО „АМИК“». «При этом, отвечая на закрытый вопрос без предварительных вариантов ответа, треть респондентов (32,2%) отметили, что узнали о товарном знаке «КВН» в период с 1980 по 1990 годы», — сообщило ведомство.

Указанные обстоятельства в совокупности свидетельствуют о наличии оснований для вывода о том, что на 8 ноября 2010 года обозначение «КВН» приобрело известность и ассоциировалось у потребителей с ООО «ТТО „АМИК“».

Игра КВН транслировалась до 1972 года и вернулась на экраны только в 1986 году. Роспатент заметил, что с этого времени популяризация телевизионной игры КВН связана с деятельностью Александра Маслякова, учредившего впоследствии ООО «ТТО „АМИК“», на имя которого и признан общеизвестным оспариваемый товарный знак.

Что касается моральной стороны вопроса, то о ней каждый может судить самостоятельно.

Покойный создатель КВН Сергей Муратов не хотел вмешиваться в «интриги». Но и с программой, которую некогда создал, в последние годы своей жизни он никаких отношений не имел.

 
 
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Настоящих создателей КВН отодвинули от игры еще при их жизни. Причем отодвинули исключительно в рамках закона. По крайней мере, так считает семья Масляковых.
 
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