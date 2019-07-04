Падение «принца». У Айсултана Назарбаева было все, но теперь он на грани

28-летний внук первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Айсултан Назарбаев попал в неприятную историю в Великобритании.

Искусал полицейского при попытке суицида

Накануне ряд британских изданий опубликовал информацию, согласно которой Айсултану Назарбаеву предстоит предстать перед Королевским судом лондонского района Саутуарк по обвинению в нападении на полицейского. По версии английских журналистов, инцидент имел место 5 июня. Тогда констебль Росс Сэмбрук помешал Айсултану Назарбаеву совершить попытку суицида, за что был искусан спасенным.

4 июля портал РБК сообщил, что в полиции Лондона подтвердили достоверность данной информации. Как заявили в Скотланд-Ярде, внук экс-президента Казахстана Айсултан Назарбаев действительно пытался покончить с собой в квартире незнакомца в районе Ковент-Гарден и укусил полицейского, который попытался ему помешать.

Возбуждено дело по факту причинения телесных повреждений представителю полиции.

Сын главы Сената и заочно осужденного

28-летний Айсултан Назарбаев — младший сын старшей дочери Нурсултана Назарбаева Дариги Назарбаевой, которая в марте 2019 года стала председателем Сената парламента Республики Казахстан.

Внук Назарбаева покусал констебля, который пытался помешать ему покончить с собой. Полиция Лондона возбудила уголовное дело по факту причинения телесных повреждений стражу закона pic.twitter.com/eGH0NmstWD — Лента.ру (@lentaruofficial) 4 июля 2019 г.

Отцом Айсултана является Рахат Алиев, занимавший высокие посты в руководстве Казахстана. Зять первого президента имел звание генерал-майора, дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла I класса, занимал высокие посты в силовых структурах Казахстана, возглавлял Национальный олимпийский комитет и Федерацию футбола Казахстана.

В 2007 году Рахат Алиев был обвинен в похищении топ-менеджеров «Нурбанка» Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова. В 2008 году он был заочно приговорен к 20 годам лишения свободы, а также лишен всех рангов, наград и званий. Брак между ним и Даригой Назарбаевой был расторгнут.

Алиев, сбежавший в Европу, объявил о переходе в оппозицию к тестю и неоднократно заявлял, что его преследование носит политический характер. В 2014 году Рахат Алиев был арестован австрийской полицией. Утром 24 февраля 2015 года его нашли мертвым в камере венской тюрьмы. Судмедэксперты пришли к выводу, что заключенный совершил самоубийство.

Футболист «Челси» и выпускник элитной военной академии

Айсултан Назарбаев рос любимым президентским внуком. Ему постарались дать хорошее образование и помогали во всех его увлечениях. В начале 2000-х, когда его папа работал послом в Австрии, Айсултан стал серьезно заниматься футболом.

В возрасте 16 лет он даже оказался в юношеской команде «Челси». Правда, его отец, уже оказавшись в опале, рассказывал британской The Daily Telegraph, что Айсултана в команду взяли после его личного общения с Романом Абрамовичем. Однако хозяин клуба вскоре заявил Алиеву: «Простите, передайте президенту Назарбаеву, что я не могу вмешиваться в процесс отбора игроков в команду. Я как дирижер оркестра, и я играю с оркестром номер один в мире футбола». Когда разочарованный Айсултан вернулся в Казахстан, его дед якобы признался, что пытался воздействовать на хозяина «Челси» через Владимира Путина, но и это не помогло. Однако сам Айсултан Назарбаев называет всю эту историю ложью, заявляя, что в «Челси» его пригласили за спортивные достижения, но играть на высоком уровне оказалось слишком тяжело. Затем футболист Назарбаев появлялся в английском «Портсмуте».

Не забывал Айсултан и об образовании. Он учился в британской Королевской военной академии сухопутных войск «Сандхерст». Это учебное заведение в свое время окончили принцы Уильям и Гарри. После выпуска из академии Айсултан Назарбаев вернулся в Казахстан, принял присягу и был зачислен в штат Главного разведывательного управления Министерства обороны Казахстана.

При этом Айсултан пытался продолжить футбольную карьеру, играя за дублирующий состав футбольного клуба «Астана».

Свадьба с Бейонсе и Максимом Галкиным

В августе 2013 года 23-летний внук президента женился на 20-летней дочери главы компании «КазРосГаз», студентке лондонского университета Картолд Алиме Боранбаевой.

Открывал торжество, проходившее в отеле Royal Tulip в Алма-Ате, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Основным ведущим торжества был Максим Галкин, а многочисленных гостей развлекали Бейонсе, Канье Уэст, группа «А’Студио», Лолита Милявская, Елка, Вахтанг Кикабидзе и Александр Ревва.

Айсултан Назарбаев много времени посвящал футболу, теперь уже в качестве не игрока, а реформатора. В 2015-2016 годах он выступал резко против главы Федерации футбола Казахстана Ерлана Кожагапанова, обвиняя его в «развале казахстанского футбола». Внук президента заявлял о готовности занять пост президента федерации, но этого не произошло. В феврале 2017 года он, правда, был назначен исполняющим обязанности вице-президента ФФК, но пробыл в этой должности всего несколько месяцев.

«Противно осознавать, что такие люди окружают президента»

Не исключено, что карьера функционера не сложилась из-за слишком эпатажных заявлений Айсултана. Например, однажды на публичном мероприятии он заявил, что 24 часа в сутки «работает внуком президента» и это его «главная должность». Назарбаеву-старшему такая бравада, как утверждают осведомленные источники, очень не понравилась.

Примерно в то же самое время Айсултан Назарбаев стал активно писать в Facebook не только о футболе, но и о крупных фигурах в руководстве Казахстана. В частности, он очень жестко отзывался о руководителе аппарата президента Адильбеке Джаксыбекове, председателе Национального банка Данияре Акишеве и других высокопоставленных чиновниках.

«Мне действительно противно осознавать, что такие люди окружают президента и претендуют на тотальный контроль над страной. Грезы столь высокопоставленных людей о безграничной власти над всеми событиями в стране — это самая большая угроза для нашего будущего», — писал Айсултан Назарбаев.

В 2017 году у Айсултана случился конфликт с правнуками героя битвы под Москвой генерала Панфилова: Ержаном и Аскаром Бримжановыми. История была весьма странной: сначала против братьев Бримжановых возбудили уголовное дело, суд первой инстанции приговорил к семи годам лишения свободы каждого. Однако апелляционный суд спустя месяц полностью оправдал обоих.

А вскоре после этого Айсултан Назарбаев исчез из публичной жизни. Он не появлялся даже на тех мероприятиях, где собирался практически весь клан Назарбаевых, включая маму и брата. В Facebook появилось сообщение от его имени с признанием в наркозависимости, с которой он борется при поддержке дедушки. Затем этот пост был удален.

Следующее сообщение в соцсети от Айсултана Назарбаева появилось только 14 декабря 2018 года: «Мой первый пост после очень долгой паузы. Пост благодарности. Спасибо Генеральной прокуратуре РФ, МИД РФ, МВД РФ, ФСБ РФ — я снова свободен. В полном смысле этого слова. И спасибо вам, что остались подписчиками моего аккаунта. Нам есть о чем поговорить».

«Радио Азаттык» утверждало, что сотрудники российской клиники «Вершина-Орел», занимающейся лечением и реабилитацией зависимых от алкоголя и наркотиков, подтвердили пребывание на лечении в условиях изоляции от внешнего мира Айсултана Назарбаева.

По пути Гульнары Каримовой?

23 января 2019 года Айсултан публикует в соцсети новый пост: «Я жил, учился, бывал в разных странах мира, но всегда знал, что моя Родина — Казахстан. Не просто знал, чувствовал сердцем. Но только сейчас мне представилась возможность это прочувствовать по-настоящему. За это нужно сказать спасибо казахстанской миграционной службе и МВД. Благодаря им я сейчас человек без паспорта, без прописки, мне вообще нехорошо, но мои чувства к Казахстану ничуть не пострадали. Вырвавшись из заключения в частной российской тюрьме, я вернулся домой без своих документов: всё было украдено и уничтожено. Туда меня поместили „доброжелатели“ из числа близких людей, которым я должен был доверять. Вернувшись, я не стал обращаться ни к кому за помощью и как обычный гражданин своей страны пошел в наши казахстанские органы за восстановлением документов. Это просто ад, что творится в наших госорганах. Меня отправляли из одного госучреждения в другое: МВД, миграционная служба, ЗАГС... И в каждом не знали, что делать в моей ситуации. Разводили руками, лепетали какую-то ерунду. Кажется, ни одного профессионала не встретил. И каждому наплевать, что этот вопрос для меня очень важен, что фактически я лишен гражданства своей Родины. Они разговаривают с живым человеком, а видят во мне только лишнюю работу, которую им не хочется делать.

Мне есть к кому обратиться, я внук президента. И я, разумеется, обращусь. Но мне будет стыдно беспокоить руководителя страны с вопросом, который должен быть решен автоматически, быстро, профессионально и по закону обычным сотрудником в обычном отделе миграционной службы, МВД, ЗАГСа и прочих наших госучреждений. Кто на самом деле несет ответственность за это? Клерки на местах? Или всё-таки есть профильные руководители среди министров, не сумевшие добиться от своих сотрудников качественной работы?»

Следующий — последний на данный момент — пост внука президента Казахстана был опубликован в апреле и представлял собой видео: Айсултан совершает паломничество в Мекку и находится рядом с Каабой.

Что произошло в жизни Назарбаева между хаджем и укусом полицейского в Лондоне, неизвестно.

История Айсултана Назарбева чем-то похожа на историю дочери первого президента Узбекистана Гульнары Каримовой. Когда-то она была одной из самых влиятельных персон в стране, но затем жизнь ее резко перевернулась. Активность в соцсетях с обвинениями в адрес персон из ближайшего окружения отца обернулась сначала многолетней изоляцией, затем — уголовным делом. А весной 2019 года некогда всесильную Гульнару Каримову определили в колонию общего режима.

Айсултан Назарбаев пока не за решеткой, но после нынешней истории в Великобритании рискует там оказаться. «В разводе» — так он обозначил свое семейное положение в соцсети. Это значит, что супруга, дочь хороших родителей, не выдержала и оставила неприкаянного казахстанского «принца».

Падать с больших высот больно. Чем закончится падение Айсултана Назарбаева, сегодня, наверное, не знает и он сам.