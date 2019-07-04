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Белорусский виртуальный костюм помог сыграть в регби

05.07.2019 10:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский виртуальный костюм помог сыграть в регби

Тренировочная сессия проходила между двумя игроками, один из которых находился в городе Ковентри, а другой – в Лондоне. Спортсменам, облачённым в уникальный «умный костюм», удалось не только показать один из приёмов в регби – перехват –, но и с помощью сети 5G прочувствовать его силу.

Белорусский виртуальный костюм помог сыграть в регби

Белорусский виртуальный костюм помог сыграть в регби

Двухкилограммовый костюм – разработка белорусского проекта Teslasuit, благодаря которому и обеспечивается полное погружение в виртуальную реальность.

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Новости мира. Виртуальный костюм белорусских разработчиков помог сыграть в регби на расстоянии в 100 миль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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